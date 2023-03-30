حمزة نمرة يرد على اتهامه بالغناء على “جبل موسى”

كتب امير فتحي في الخميس 30 مارس 2023 05:43 صباحاً - رد الفنان المصري حمزة نمرة على حالة الغضب التي رافقت ظهوره في احد الاعلانات واتهامه بالغناء في مكان مقدس،

وقال حمزة نمرة ردا على اسئلة متابعيه على موقع تويتر، عن الانتقادات التي طالت العمل أنها “في غير محلها لإننا ما صورناش فوق جبل موسى أصلاً. معقولة يعني تعدي علينا حاجة زي دي”.

وكان قد أثار إعلان ترويجي لبنك مصري، قدمه المطربان محمود العسيلي وحمزة نمرة حالة من التفاعل والجدل بين مستخدمين لمواقع التواصل الاجتماعي في مصر، وذلك بعدما ظهر في منطقة جبلية، تم تقديمها وفي الإعلان بوصفها منطقة «جبل موسى» في سيناء، والتي يعتقد أنها نفسها التي شهدت معجزة «كلام النبي موسى مع الله»، وفق النصوص المقدسة.



وارتكزت تعليقات المنتقدين للإعلان على رفضهم لغناء العسيلي واستعراضه فوق منطقة تحظى بقدسية، وذلك خلال الأغنية الترويجية التي حملت اسم «جوايا نور مبينطفيش».



وشن مغردون على موقع «تويتر» هجوماً كبيراً ضد الأغنية، ووجهوا انتقادات لاذعة ضد صناع الإعلان، واتهموهم بعدم مراعاة القدسية التي تحظى بها المنطقة. لكن في المقابل شككك آخرون في الرواية بأكملها موضحين أن الجبل الذي تم تصوير الإعلان فيه هو «جبل الطويلات، وليس جبل موسى».