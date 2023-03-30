شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد عرض مسلسل رسالة الإمام الحلقة 8 على قناة dmc اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض الحلقة 8 من مسلسل "رسالة الإمام" بطولة النجم خالد النبوي على شاشة قناة dmc الساعة 6:30 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6 صباحا والإعادة الثانية الساعة 11 صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على شاشة قناة الحياة، ومنصة watch it.

مسلسل "رسالة الإمام" بطولة خالد النبوى، أروى جودة، نصال الشافعى، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلى، أحمد الرافعى، سلمى أبو ضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريون خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو وآخرون، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub – سعدى ـ جوهر.

وقررت الشركة المنتجة الاستعانة بمراجع تاريخى يلازم فريق المسلسل طوال فترة التصوير، إضافة إلى مراجعة الحلقات بشكل مستمر من قبل مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وكذلك وجود مراجع لغوى للسيناريو، لاسيما أنه يتم تقديم العمل باللغة العربية الفصحى، بالإضافة إلى أن الفترة الماضية شهدت تدريب الفنانين المشاركين فى البطولة على ركوب الخيل والمبارزة بالسيف.