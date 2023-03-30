شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد عرض مسلسل سوق الكانتو الحلقة 8 اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض الحلقة 8 من مسلسل سوق الكانتو بطولة أمير كرارة، اليوم الخميس، على شاشة قناة dmc الساعة 9 مساء، بينما تأتى الإعادة الأولى الساعة 2 صباحا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.

ويترقب الجمهور معرفة سير أحداث الحلقات المقبلة من سوق الكانتو وقصة طه القماش وتجار السوق من ناحية وأيضا قصة راوية من ناحية أخرى، والكثير من علامات الاستفهام التي يطرحها العمل.

قصة مسلسل سوق الكانتو

تدور أحداث مسلسل "سوق الكانتو" في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذى يجسده أمير كرارة تتحول حياته رأسا على عقب بعد خناقة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجى يفرض الإتاوات على تجار السوق، كما تنشأ بين هذا الشاب وفتاة قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.