هذه الطفلة من أشهر النجمات الشابات على الساحة.. حالفها الحظ في بدايتها فمثلت أمام الزعيم وتشارك حاليًا بموسم رمضان 2023.. من هي؟

كتب امير فتحي في الخميس 30 مارس 2023 02:47 صباحاً - تداول روّاد المواقع التواصل صورة نادرة من طفولة فنانة شهيرة قيل أنها من أشهر النجمات الشابات على الساحة الفنّية.

أنها الفنانة تارا عماد التي استرجعت ذكرياتها مع مرحلة الطفولة، حيث شاركت صورة قديمة لها مع جمهورها ومتابعيها والتى كشفت عنها للمرة الأولى عبر حسابها الشخصى على موقع “إنستجرام“.

تارا ظهرت في الصورة وهي في عمر الـ4 سنوات، حاملة أول كلب لها، وروت كيف حصلت عليه، بقولها : “أتذكر هذا اليوم وكأنه بالأمس.. كان عندي 4 سنوات وكنا في طريقنا إلى رحلة في الغردقة.. ووجدت ذا الكلب الصغير على الطريق.. وأصبح جينكي هو أول كلب حصلت عليه في حياتي”.

تارا عماد في طفولتها

جمهور الفنانة الشابة عبّروا عن إعجابهم الشديد بالصورة، وأكدوا أنها لم تتغير على الإطلاق، حيث أنها ظهرت في الصورة بنفس الملامح ونفس الابتسامة.

من هي تارا عماد؟

هي فنانة مصرية يوغسلافية، ولدت في مصر وتحديدًا في محافظة القاهرة لأم يوغسلافية من مونتينيغرو وأب مصري. نشأت وترعرعت في مصر، ودرست إدارة الأعمال بالجامعة الألمانية بمصر.

بدايات تارا عماد :

بدأت تارا عماد بالظهور كطفلة في الإعلانات وهي طفلة ذات الأربعة أعوام، لتستغل طولها بعد ذلك وقوامها الرشيق في الدخول لعالم الأزياء، وتعمل كعارضة أزياء وهي بعمر 14 عاماً. انتقلت تارا من عالم الأزياء إلى عالم الجمال فشاركت في مسابقة ملكة جمال العالم للمراهقات عام 2010، والتي أقيمت في البرازيل. كانت تارا حينها تبلغ من العمر 17 عاماً. لم تفز تارا عماد ملكة جمال للمراهقات، ولكنها استطاعت الحصول على لقب وصيفة ملكة جمال العالم للمراهقات. كما حصلت أيضاً على لقب ملكة جمال إفريقيا.

أول ادوارها التمثيلية :

رغبة تارا في التمثيل جعلتها تبحث عن طرق عدة للتطوير من نفسها وتنمية مهاراتها فيه؛ وبدأت بالدراسة عبر ورش تمثيلية عبر الإنترنت مع مؤسسات أمريكية. أيضاً شاركت في عدة ورش للفنان أحمد كمال. بالفعل استطاعت أن تحصل على أول دور لها في مسلسل الجامعة عام 2011 لتتوالى بعد ذلك أعمالها الفنية والتمثيلية.

مشاركتها مع الزعيم عادل إمام :

استطاعت تارا أن تقتحم الوسط الفني بعدة أعمال تميزت من خلالها، وبدأ الجمهور والمتابعون معرفتها وحفظ اسمها من دور لآخر. كما أن تارا من المحظوظات اللاتي حظين بأعمال حققت نسب مشاهدة عالية مع فنانين لهم حضور وقبول واسع مثل عادل إمام حيث ظهرت مع الزعيم في مسلسل صاحب السعادة عام 2016 كما ظهرت تارا عماد ومحمد إمام والذي يحظى بشعبية كبيرة مثل والده في مسلسل لمعي القط. تعد تارا حقاً محظوظة بالأعمال التي تقدمها، وإليك أبرز أعمالها على مستوى الدراما:

تارا عماد في رمضان 2023

هذا وتشارك تارا عماد في موسم رمضان 2023 كضيفة شرف في “مسلسل الصندوق“، حيث نشرت البرومو التشويقي للعمل عبر حسابها بـ إنستجرام.

وتشارك تارا عماد، كضيفة شرف في مسلسل «الصندوق» الذي يقوم ببطولته كل من هدى المفتي وعلي قاسم وأحمد داش، وقد أتي ظهور تارا في الإعلان التشويقي للمسلسل مفاجئا، إذ لم تعلن مشاركتها في المسلسل من قبل.

مسلسل «الصندوق» من تأليف مصطفى صقر وإخراج مروان عبدالمنعم، ويتكون من 15 حلقة، ومن المُقرر عرضه على منصة شاهد، وقناة MBC مصر، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والغموض والتشويق حول مجموعة جرائم يتم الكشف عنها داخل صندوق غامض.

وتواصل تارا عماد من خلال مسلسل«الصندوق» ظهورها في مسلسلات رمضان، إذا قدمت في رمضان 2022، دورا مميزاَ في مسلسل «سوتس بالعربي» مع النجم أسر ياسين والنجم أحمد داوود ومن إخراج عصام عبدالحميد، وفي موسم رمضان 2021 شاركت في مسلسلي«موسى»مع النجم محمد رمضان ومن إخراج محمد سلامة، و«ضد الكسر» مع النجمة نيللي كريم ومن إخراج أحمد خالد. وفي موسم رمضان 2020 شاركت تارا في بطولة مسلسل «ونحب تاني ليه» مع النجمة ياسمين عبدالعزيز.

أحدث أفلام تارا عماد

كما تعيش تارا حالة من الانتعاش الفني السينمائي، فمن المنتظر أن يتم عرض فلمين بالإضافة لفلمين آخرين تشارك بهما حاليًا في السينما:

والذي تم طرحه مؤخرًا في السينمات، وهو فيلم كوميدي من بطولة النجم المصري الكوميدي رامز جلال ومجموعة من النجوم مثل حمدي الميرغني، وويز، ومحمد ثروت ، وغيرهم.

والذي نافست الفنانة تارا عماد به في موسم إجازة منتصف العام الدراسي هذا العام، والذى انطلق مطلع شهر يناير الماضى، وتلعب دور البطولة النسائية أمام أحمد حاتم

وهو فيلم كوميدي مرتقب من بطولة النجم الكوميدي محمد هنيدي والنجمة منى زكي، ومجموعة من النجوم المتميزين المشاركين معها بالفيلم.

هو فيلم من تأليف الصحافي والكاتب إبراهيم عيسى، ومن المؤكد أنه فيلم يناقش قضية ما كما عودنا الكاتب المثير للجدل. الفيلم من بطولة أحمد حاتم، شيرين رضا ونجلاء بدر، وكوكبة من نجوم مصر المتميزين.

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