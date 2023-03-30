كتب امير فتحي في الخميس 30 مارس 2023 02:47 صباحاً - شارك متابعون على مواقع التواصل الاجتماعييرصد قيام البلوجر التركي الشهير كوكسال بابا، بضرب مشهور “التيك توك” السعودي سعود القحطاني.
وأظهر مقطع الفيديو جلوس سعود القحطاني بينما قام كوكسال بابا بتوجيه عدة ضربات إليه، ثم قام بالسلام عليه.
ووقف سعود القحطاني للسلام على كوكسال بابا، بينما قام أحد المرافقين بحمل البلوجر التركي، وإبعاده عن مشهور “التيك توك”، حسبما أبان الفيديو.
وقد اثار الفيديو استياء البعض بسبب طريقة معاملة البلوغر التركي حيث جاء في التعليقات “احسه متضايق وما حلو كيف يعاملوه كانه طفل وهو رجال بالغ ترا يضايقهم هالشي” و “عيب عليكم جايبين هالإنسان التعبان و تضحكون عليه”.
وكانت حسابات قد نشرت صور وفيديوهات امس لوصول كوكسال بابا امس الى العاصمة السعودية الرياض.
كانت هذه تفاصيل خبر التركي كوكسال بابا غاضب ويضرب سعود القحطاني.. واستياء من طريقة معاملته في السعودية.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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