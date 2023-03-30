“هل ماتت خيال؟”.. متابعو “واخيرا” في حيرة وحزن!

كتب امير فتحي في الخميس 30 مارس 2023 02:47 صباحاً - شوقت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم جمهورها لأحداث الحلقة 8 من مسلسلها الرمضاني وأخيراً بالتزامن مع عرضها على منصة شاهد وقبل عرضها على ام بي سي مصر ودراما.

وشاركت نادين نسيب نجيم مجموعة صور عبر حسابها على انستغرام علّقت عليها ” انا حضرت الحلقة ٧ حضروا حالكم ..بس انا رح اسبقكم و احضر حلقة ٨ على شاهد لانه فيها وجع قلب كتير و عبالي ابكي”.

كما شاركت نادين فيديو يظهرها تحت الماء باحد مشاهد العمل علّقت عليه ” و انا بدي ضل اكتر و هو يقللي بخاف عليكي وانا قلن يا جماعة فيني طول بالمي وهني لاء ما بيسوى بس كانت تجربة حلوة صراحة حبيتها”.

وقد اثارت احداث الحلقة حيرة متابعي المسلسل خاصة لناحية موت “خيال” وهي الشخصية التي تؤديها نادين نسيب نجيم.

وجاء في التعليقات “عنجد بتموت خيال !!!

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