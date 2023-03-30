كتب امير فتحي في الخميس 30 مارس 2023 02:47 صباحاً - شارك الفنان المصري عمرو دياب محبّيه ومتابعيه فرحته بإطلاق إبنه عبدالله أولى أغنيات فرقته الموسيقية، والتي حملت إسم “Something I Need”.

فقد نشر عمرو دياب عبر حسابه الخاص على إنستغرام، صورة بوستر الألبوم مع الفيديو كليب المصوّر للأغنية الجديدة وكتب ما معناه : “ألف مبروك لابني عبدالله دياب على أغنيته الأولى مع فرقته koteri”.

وكان عبدالله دياب قد شارك منذ ساعات فيديو كليب أغنيته الأولى مع فرقة Koteri، وترك تعليقاً على المنشور بما معناه : “صدرت أول أغنية الآن !! كما تظهر في الصورة المرئية الجديدة لـbeatsbydre xverdy بواسطة dexternavy

كانت هذه تفاصيل خبر عمرو دياب يهنىء ابنه عبدالله على صدور اول اغنية له لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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