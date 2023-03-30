داعية بحريني يصف مسلسل “رسالة الامام” بـ “الاهبل” ويدعو الى تغيير اسمه الى “رسالة اللمبي”.. فيديو

كتب امير فتحي في الخميس 30 مارس 2023 02:47 صباحاً - انتقد الداعية البحريني المعروف حسن الحسيني، مسلسل “رسالة الإمام” الذي يتناول حياة الإمام الشافعي، ووصفه بـ “الأهبل” كما دعا الى تغيير اسمه الى “رسالة اللمبي”.

وظهر الحسيني في مقطع فيديو ،نشره عبر قناته على اليوتيوب،ليثير عدة نقاط تم عرضها في الحلقات الأولى من المسلسل الذي يستمر عرضه، واقترح على صناعه ساخرًا، تغيير اسم المسلسل من “رسالة الإمام” الى “رسالة اللمبي”، في إشارة للشخصية الكوميدية في السينما المصرية.

ويقول الحسيني إن انتقاداته تلك ليست ردًا علميًا على المسلسل، وإنما هي أقرب للفضفضة والدردشة على ما تم عرضه لحد الآن من حلقات المسلسل، وما شاهده هو من مقاطع وحلقات وصلته عبر مواقع التراسل والتواصل الاجتماعي.

وأكد الحسيني أن حديثه ليس موجهًا لأحد من صناع المسلسل بشكل شخصي، سواء منتجه أو مخرجه أو كاتب السيناريو، وإنما يستهدف المسلسل الهزيل والفاشل على حد وصفه.

وقال “الحسيني” إن المسلسل مفلس وبلا مراجع أو مصادر، منتقدًا المشهد الذي ظهر فيه بطل المسلسل، الفنان خالد النبوي، والذي يلعب دور الإمام الشافعي، وهو واقف أمام راهب مسيحي ليساعده بعلاج زوجته المريضة.

وأشار “الحسيني” لكون الإمام الشافعي خبيرًا بالطب والعلاج بالأعشاب، وما كان ليستعين براهب كي يعالج زوجته، على الرغم من كون الداعية البحريني قال إنه لا مانع من اللجوء للطبيب بهدف العلاج مهما كانت ديانته.

ويرى “الحسيني” في انتقاداته أن المسلسل يقحم أحداث لم تحدث لتمرير أجندات، مشيرًا لكون الأمام الراحل لم يلتقِ بالخليفة العباسي المأمون بن هارون الرشيد خلال حياته كما يزعم المسلسل.

كما أشار “الحسيني” إلى شكوى الشاعر السوري حذيفة العرجي الذي انتقد المسلسل أيضًا بعد عرض بيتين شعر ونسبهما للشافعي، بينما يقول إنهما يعودان له، وقد كتبهما العام 2014.

وقال الحسيني إن السيناريو ولغة المسلسل مستمدان من رسائل “واتس أب”، ولا يعكسان لغة الشافعي، قبل أن يختتم بالقول: “لا تأخذوا دينكم من المسلسلات”.