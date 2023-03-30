النجمة التركية هاندا أرتشيل تفقد بوصلة الحياء وتشعل الغرائز بعوراتها المكشوفة وبإيحاءت الإغراء التي أذهلت بها المتابعين

فنون - سعد محمود - نشرت النجمة التركية ​هاندا أرتشيل​ مجموعة صور لها من أحدث جلسة تصوير لها، عبر حسابها الخاص على موقع التواصل انستغرام.

ظهرت فيها مرتدية فستانا قصيرا باللون الأسود، مع فتحة تصل إلى البطن، ومكشوف الصدر، وبتسريحة شعر مرفوعة وغرة قصيرة.

واللافت في الصور ان هاندا قامت بحركات اغراء مثيرة لتلفت الأنظار، بجانب سيارة وهي تبرز مؤخرتها، ما انهالت التعليقات على صورها من قبل المتابعين الذين تغزلوا بجمالها واثارتها، بينما انتقدها البعض بسبب تعريها في أغلب صورها، وتعمد الاثارة والاغراء، والقيام بالإيحاءات الجنسية.

هذا وأثارت هاندا أرتشيل الجدل مؤخرا، بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة جريئة لها وهي تقبّل النجم التركي ​بوراك دينيز​ ويمارسان الحميمية،

يذكر أن هاندا راشيل نجمة احتلت المرتبة الأولى في تركيا وشغلت الصحافة العالمية بجمالها وشغلت أيضاً الصحافة التركية بحكاياها العاطفية خصوصاً بعد انفصالها عن حبيبها المغني التركي مراد دالكيليتش بسبب قبلة ساخنة مع الممثل كرم بورسين الذي يشاركها بطولة مسلسل انت اطرق بابي.