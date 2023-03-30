شكرا لقرائتكم خبر عن سوق الكانتو الحلقة 7.. طه القماش يدخل السجن ووفاة صديقه حمدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة 7 من مسلسل سوق الكانتو العديد من التطورات، والذي يعرض على قناة dmc ومن بطولة أمير كرارة، وفي مشهد فلاش باك يتذكر عبد العزيز مخيون، في زمن مضى أنه كان يجلس مع أحد المعلمين ويطمئن منه على زوجته التي كانت حاملا وقتئذ، وينصحه بأن يسمي ابنه القادم "شحاتة"، كما يعطيه مالا لكى يوصله إلى المعلم (أبو المكارم) الذي يمر بضائقة مالية، ويخبره بألا يقول هذا السر لأي أحد.

ثم يعود مخرج العمل إلى زمن أحداث المسلسل، ونجد الحج حسنين يطلب من أحد رجاله (نجاح) أن يواصل البحث عن ورثة أو عائلة الحج أبو المكارم، ويتضح من خلال حديثه مع ابنه شحاتة أو محمود البزاوي، أنه اشترى محلا في وقت مضى من أبو المكارم.

وأثناء وجود عائشة لدى زوجها علوان في منزله، تأتي المغنية فلة، ويطل علوان من عائشة أن تغادر المنزل وتخرج غاضبه، فيما تشكر فلة علون على دعمه له.

ويحاول "عوض" أن يعقد اتفاق وشراكة مع شحاتة في الدكان الأحمر، ويحذره من طه القماش، وينصحه بالتفكير في مصلحته، فيما يوافق أمير كرارة على أن يتاجر في خمور مهربة مع مجاهد صديقه في الإسكندرية، لكنه أثناء تهريبة للبضاعة يجد الشرطة في طريقه ويحاول الهرب مع أصدقائه وأثناء المطاردة يتوفى صديقه (حمدي) ويفاجئ طه القماش في السجن بأن العملية كلها كانت من تدبير "جابر".

وضمن الأحداث يعثر رشاد الحرامي على ورق مدفونا بأحد المقابر، ويبدو أنها الحجة التي يبحث عنها ليثبت أحقيته في السوق.





قنوات عرض سوق الكانتو

أبطال مسلسل سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.

قصة مسلسل سوق الكانتو

تدور أحداث مسلسل "سوق الكانتو" في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسدة أمير كرارة تتحول حياته رأس على عقب بعد خناقة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجي يفرض الإتاوات على تجار السوق، كما تنشأ بين هذا الشاب وفتاة قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.