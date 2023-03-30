شكرا لقرائتكم خبر عن لبنى ونس بعد تألقها فى جعفر العمدة: ربنا بيطبطب عليا لأنه عارف أنا تعبت قد إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت الفنانة لبنى ونس أن تكون نجمة الحلقة السابعة من مسلسل جعفر العمدة، وكسبت تعاطف الجماهير وأصبحوا يشيدون بأدائها المبهر في هذه الحلقة، وفى تصريح لها لـ"الخليج 365"، قالت لبنى ونس: "ربنا بيطبطب عليا، تلفوني مبطلش رن من بداية عرض حلقات جعفر العمدة، ربنا يعلم أنا تعبت جدا في العمل، وعلشان كدة ربنا رضانى، ألف حمد وشكر لك يا رب".

وبدأت الحلقة السابعة من مسلسل جعفر العمدة بصدمة الفنانة لبنى ونس "فاطمة" عندما علمت من مجدى بدر "بلال شامة" أن الطفل سيف الذي اختطفه وأعطاه لها هو ابن جعفر العمدة الشخصية التى يقدمها الفنان محمد رمضان في المسلسل، وذهبت لبنى إلى أحمد داش "سيف" وقالت له "اوعدنى إنك مش هتسيبني" ليرد عليها "إنتي حبيتى".

وبدأت الحلقة بمواجهة بين بلال شامة الذي خطف ابن جعفر العمدة منذ 19 عامًا، وفاطمة التي سلمها الطفل وأضاعته.

وقالت له: "ياه بعد كل السنين دي تظهر تاني يا شامة"، ليرد: "بلاد شالتني وبلاد حطتني لحد ما جيت عندك عشان أعرف أنك ضيعتي الواد من سنين، وكل ده بسببك أنا هربان دلوقتي من أبوه معلم كبير في السيدة اسمه جعفر العمدة".

وتدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، متزوج بـ3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة)، ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت التى تكشفها الأحداث.

مسلسل "جعفر العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، دعاء حكم، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، جورى بكر، لما كتكت، طارق النهرى، عماد صفوت، أحمد عبد الله.

كما حققت أغنية "أنا قادر" الدعائية لمسلسل "جعفر العمدة" بطولة النجم محمد رمضان، والتي يغنيها المطرب أحمد سعد، أكثر من 5 ملايين مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهيرة "يوتيوب"، وما زالت الأغنية تحقق مشاهدات كبيرة خاصة أن المسلسل من الأعمال المهمة في موسم رمضان.

"أنا قادر" يشارك فيها بالأداء الصوتى الشاعر هشام الجخ، ويغنيها أحمد سعد، ومن ألحان هيثم نبيل، ومن المقرر أن يقدم سعد عدة رباعيات في مسلسل "جعفر العمدة".