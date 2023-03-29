إبنة فنان شهير تروي كواليس ضرب والدها لها بالحذاء بسبب أحد الادوار الفنّية.. لن تصدقوا ماذا حدث حينها؟!

كتب امير فتحي في الأربعاء 29 مارس 2023 11:43 مساءً - واحد من أبرز نجوم الكوميديا في السينما المصرية، استطاع أن يكسب قلوب المشاهدين بمجرد أن يظهر علي الشاشات، إنه الفنان الراحل وحيد سيف.

الفنان الراحل له ولدان أشرف وناصر، وكلاهما عمل بالفن، إلا أن أشرف اعتزل العمل الفني، وله ابنتان هما إيمان وإيناس.

أولاده الذكور عملوا بالتمثيل وضرب إبنته لنفس السبب

وكشفت إيمان ابنة الفنان وحيد سيف، أنها تعرضت للضـرب بـ”الحذاء” من والدها بعد أن فكّرت في دخول عالم الفن خاصة بعد أن عرض عليها العمل بهذا المجال، فرفض بشدة مما أدى إلى قيامه بضـربها.

الفنان الراحل وحيد سيف

زيجات وحيد سيف

تزوج الفنان وحيد سيف 3 مرات، وكانت الفنانة ألفت سكر السورية الأصل الزوجة الثانية ،أما آخر زوجات وحيد سيف فهي الصحفية خلود التي لازمته في مرضه الأخير.

إيمان إبنة وحيد سيف تستبم درع تكريم والدها

مشوار وحيد سيف

ولد الفنان والممثل المصري وحيد سيف في مدينة الإسكندرية في عشرين من شهر آذار من عام 1939م، وكان اسمه الحقيقي مصطفى سيد أحمد سيف، وقد غيّره عندما كان في السنة الثالثة من دراسته الجامعية.

وخلال دراسته بكلية الآداب حرص الفنان المصري الراحل وحيد سيف على الانضمام إلى الفرقة التمثيلية بالإسكندرية، وسافر إلى القاهرة ليصعد على خشبة مسارحها.

فشارك وحيد في بدايته بالقاهرة لفترة بمسارح الهواة، كما عمل مع فرقة سمير غانم، والتحق بمسرح الفنان الكبير نجيب الريحاني، وشارك في عدة مسرحيات.

أعماله

ومن أبرز الأعمال المسرحية التي قدمها وحيد سيف كان: مسرحية “شكسبير”، “حسن ومرقص وكوهين”، “إنهم يدخلون الجنة”، “زيزو 900″، ومن أنجح وأشهر مسرحياته كانت مسرحية “شارع محمد علي”.

شارك وحيد سيف في عدد كبير من الأعمال الفنية بالسينما والمسرح والتليفزيون، حيث أبدع في جميع الأعمال التي قدمها.

ومن أبرز الأفلام التي شارك فيها وحيد كان فيلم “السيد أبو العربي وصل”، “سيد العاطفي”، “علي سبايسي”، “عايز حقي”، “محامي خلع”، “سواق الأتوبيس”، “غريب في بيتي”.

كما شارك وحيد في أفلام عديدة منها فيلم “الكرنك”، “الحفيد”، “وكالة البلح”، “أريد حلًا”، “الزمهلوية”، “المتسول”، “المرأة الحديدية”، وغيرها من الأفلام المميزة.

وشارك وحيد أيضًا في التليفزيون، فقدم مسلسل “قط وفار فايف ستار”، وأبدع في مسلسل “المال والبنون”، ومسلسل “عائلة مجنونة جدًا”، وغيرها.

مرضه ووفاته

عانى وحيد سيف من المرض منذ شهر مايو 2007، حتى رحيله وتحدثت نجلته “إيمان” عن تلك الفترة في برنامج “الراجل ده أبويا” عبر فضائية “صدى البلد” يونيو 2017.

وقالت إيمان وحيد سيف: “في بداية مرضه تم تشخيص حالته غلط للأسف، التشخيص كان أن عنده الصفراء، واتعالج على الأساس ده، وللأسف هو مكنش عنده صفراء، كان عنده حصوة في البنكرياس، وعملوله عملية خطيرة جدا، وده أدى أن الصفراء تنزل مرة واحدة فبوظت أجهزة أخرى بداخله، بقى ياخد غسيل كلوي، والكبد تأثر كمان”.

وتوفي المصري الفنان وحيد سيف، يوم 19 يناير في عام 2013، عن عمر يناهز 74 عامًا، ودفن في مدينة الإسكندرية مسقط رأسه.

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