بدرجة لا تُصدق.. شبيهة ريهام عبد الغفور تُثير دهشة الجمهور في إحدى الفعاليات الفنّية.. شاهدها هنا!

كتب امير فتحي في الأربعاء 29 مارس 2023 11:43 مساءً - أعادت إحدى الصفحات الفنّية على مواقع التواصل الاجتماعي تداول لقطة من مهرجان “همسة” لتوزيع الجوائز عام 2017 شهدت ظهور فتاة شبيهة للفنانة ريهام عبد الغفور.

حيث ظهرت فتاة مجهولة الهوية تشبه إلى حد كبير الفنانة المصرية وكانت تجلس بجوار الفنان القدير أحمد بدير في الصفوف الأولى.

شبيهة الفنانة ريهام عبد الغفور

وجاءت تعليقات الروّاد على الصورة تكشف عن صدمتهم، حيث أكد البعض أنهم كانوا يظنون هذه السيدة هي ” ريهام ” وأنها كانت تجلس في الصفوف الأمامية استعدادا لتكريمها.

شبيهة ريهام عبد الغفور في لقطة من حفل توزيع جوائز مهرجان “همسة”

حفل توزيع جوائز مهرجان “همسة” 2017

وشهد حفل توزيع جوائز مهرجان “همسة” عام 2017 العديد من المواقف واللقطات الطريقة التى وقعت بين النجوم كان أبرزها “قبلة” الفنانة الراحلة رجاء الجداوي لأحمد بدير فور وصوله المسرح، حيث قامت رجاء الجداوي بتقبيله أمام الحضور، وهي الصورة التي تم تداولها على نطاق واسع عبر السوشيال ميديا، وأيضا شهد الحفل موقف طريف بوجود شبيهة الفنانة ريهام عبد الغفور في الصفوف الأولى وهو ما جعل البعض يختلط عليه إلى أن اكتشفوا شخصيتها الحقيقة .

ريهام عبد الغفور ضيفة فى برنامج “أنا والقناع”

وحلّت أمس الفنانة ريهام عبد الغفور، ضيفة مع، الإعلامية منى عبد الوهاب فى برنامجها “أنا والقناع“، والذى يُعرض ضمن خريطة قنوات الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية فى رمضان 2023.

وفتحت ريهام عبد الغفور قلبها خلال البرنامج وتحدثت عن طفولتها وعلاقتها بوالدها ووالدتها، وعن بدايتها في مجال التمثيل، وتطرق في الحديث عن المتغيرات التي طرأت عليها بعد سن الأربعين، واختلاف افكارها اليوم عن ما كانت عليه في البداية.

“أنا والقناع” برنامج رمضاني تقدمه الإعلامية منى عبد الوهاب ويُعرض على قناتي الحياة وcbc ضمن خريطة الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية وإنتاج شركة DS+، يستضيف السوبر ستار من الفنانين، حيث استضاف في الأيام السابقة النجمة يسرا والنجمة غادة عادل والنجمة نيللي كريم والنجم شريف منير والكومديانه شيماء سيف، ومن المقرر أن يحمل البرنامج عدد من المفاجآت خلال الأيام المُقبله.

وتصدر البرنامج قائمة الأكثر مشاهدة لأكثر من مرة على منصّة WACH IT!، ويأتي موعد برنامج أنا والقناع على قناة الحياة في رمضان 2023، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، ليُعرض بعدها على قناة cbc في تمام الساعة العاشرة مساءً.

مسلسل “رشيد”

ومن ناحية أخرى، انتهت الفنانة ريهام عبدالغفور مع صناع مسلسل رشيد من تصوير الحلقات بعد مدة جاوزت الثلاثة شهور متواصلة.

وكشف منتج العمل عن انتهائه من تصوير العمل، حيث كتب عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل فيسبوك منشورًا نصه: «فركش مسلسل رشيد».

وشاركت الفنانة ريهام عبد الغفور متابعيها صورة جديدة لها من كواليس مسلسل رشيد عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت ريهام في الصورة بإطلالة متميزة، مرتدية بدلة زرقاء لامعة وباروكة شعر صفراء ونضارة شمسية.

أبطال مسلسل رشيد

ويشارك في بطولة مسلسل رشيد كل من الفنان محمد ممدوح، وريهام عبدالغفور، تامر نبيل، خالد كمال وصلاح عبدالله، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف وسام صبري وإخراج مي ممدوح.

أحداث الحلقة السادسة

وأذيعت الحلقة السادسة من مسلسل “رشيد” والذي يقوم ببطولته كل من ريهام عبد الغفور ومحمد ممدوح . وحملت الحلقة السادسة العديد من الأحداث ، حيث بدأ رشيد قضاء عقوبته داخل السجن ، ورفض الاختلاط بين السجناء .

أما في الوقت الحالي فقد تمكن رشيد من العثور على ابنه سيف بعدما قامت أسماء بالذهاب إلى نوجا وهددتها بفضح ماضيها في حال عدم اخبارها بمكان سيف ، لتكشف لها انه يعمل ديلر مخدرات ومنحتها رقم تليفونه ، وقد تحدثت معه هي ووالده ، وحين اكتشف انهم علي علم باسمه الحقيقي فر منهم هاربا .

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