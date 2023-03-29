شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل جعفر العمدة الحلقة 7.. هل توافق مى كساب على طلب الزواج من شقيق ضرتها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب الفنان أحمد عبد الله "كارم فتح الله" فى الحلقة السابعة من مسلسل جعفر العمدة يد الفنانة مى كساب "ثريا" طليقة الفنان محمد رمضان "جعفر العمدة" للزواج، فهل ستوافق؟ وهل سيتركه جعفر العمدة ارتكاب تلك الفعلة؟ هذا ما ستكشفه أحداث الحلقة الثامنة.

ما زالت النجمة هالة صدقى تلعب دورها فى مسلسل مسلسل جعفر العمدة بمنتهى الإتقان والمهنية، حيث إنها في أحد مشاهد الحلقة السابعة بعد أن نما إلى علمها سجن والد الفنانة زينة "عايدة" زوجة نجلها في المسلسل الفنان محمد رمضان "جعفر العمدة"، فكان رد فعلها غير المتوقع بطريقة كوميدية تدعو إلى الضحك الهيستيرى، حيث إنها قامت بمعايرتها ومعايرة كل زوجات ابنها اللاتى لا ترى أيا منهما تليق بمكانة والده الحاج عبد الجواد العمدة ولا مكانتها هى ومكانتها فى حى السيدة.

وبدأت الحلقة السابعة من مسلسل جعفر العمدة بصدمة الفنانة لبنى ونس "فاطمة" عندما علمت من مجدى بدر "بلال شامة" أن الطفل سيف الذي اختطفه وأعطاه لها هو ابن جعفر العمدة الشخصية التى يقدمها الفنان محمد رمضان في المسلسل، وذهبت لبنى إلى أحمد داش "سيف" وقالت له "أوعدنى إنك مش هتسيبني" ليرد عليها "إنتي حبيتى".

وبدأت الحلقة بمواجهة بين بلال شامة الذي خطف ابن جعفر العمدة منذ 19 عامًا، وفاطمة التي سلمها الطفل وأضاعته.

وقالت له: "ياه بعد كل السنين دي تظهر تاني يا شامة"، ليرد: "بلاد شالتني وبلاد حطتني لحد ما جيت عندك عشان أعرف أنك ضيعتي الواد من سنين، وكل ده بسببك أنا هربان دلوقتي من أبوه معلم كبير في السيدة اسمه جعفر العمدة".

وتدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، متزوج بـ3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة)، ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت التى تكشفها الأحداث.

مسلسل "جعفر العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، دعاء حكم، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، جورى بكر، لما كتكت، طارق النهرى، عماد صفوت، أحمد عبد الله.

كما حققت أغنية "أنا قادر" الدعائية لمسلسل "جعفر العمدة" بطولة النجم محمد رمضان، والتي يغنيها المطرب أحمد سعد، أكثر من 5 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهيرة "يوتيوب"، وما زالت الأغنية تحقق مشاهدات كبيرة خاصة أن المسلسل من الأعمال المهمة في موسم رمضان.

"أنا قادر" يشارك فيها بالأداء الصوتى الشاعر هشام الجخ، ويغنيها أحمد سعد، ومن ألحان هيثم نبيل، ومن المقرر أن يقدم سعد عدة رباعيات في مسلسل "جعفر العمدة".