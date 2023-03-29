شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أمين يعلن انتهاء تصوير الصفارة ويشكر فريق عمل المسلسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النجم أحمد أمين انتهاء تصوير آخر مشاهد مسلسل الصفارة بالتزامن مع عرضه حصرياً على قناة dmc، حيث نشر أمين صورة من آخر يوم تصوير، وكتب في تغريدة على موقع تويتر: "شكراً لكل فريق العمل اللي وقفوا ورا الكاميرا وقدام الكاميرا وعاملين حالة جميل أوي في اللوكيشن، اللهم لك الحمد فركش تصوير مسلسل الصفارة..ربنا يكملها على خير وكل سنة وانتم طيبين".

مسلسل الصفارة مكون من 15 حلقة ويعرض على قناة dmc الساعة 7.45 مساء والاعادة الساعة 12.45 صباحاً والساعة 12.15 ظهراً، كما تعرض على قناة dmc دراما الساعة 10.45 مساء والاعادة الساعة 5.45 صباحاً والساعة 4.45 ظهراً هذا بالاضافة إلى العرض على منصة watch it الساعة 8 مساء.

مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين، طه دسوقى، آية سماحة، سامية الطرابلسي، حاتم صلاح، محمد رضوان، محمود البزاوى، إنعام سالوسة، ماريا أسامة، رانيا عبد الناصر، وليد عبد الغنى، ولاء قداح، وظهور خاص محمود البزاوى وسامية الطرابلسى ومحمد رضوان وضيوف الشرف حسن عبد الفتاح، محمد طعيمة، والعمل تأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبد الفتاح وعبد الرحمن جاويش وإخراج علاء إسماعيل وإنتاج شركة media Hub – سعدى وجوهر.

تدور أحداث المسلسل حول المرشد السياحي الذي يجسده الفنان أحمد أمين، والذي يسرق صافرة أثرية من سيوة ترجع للملك توت ليعود من خلالها بالزمن 3 دقائق ليغير فبهم ما يشاء، ويعود بعدها للحاضر ليكتشف ما سيجرى بعد الصفارة، ويقع فؤاد الشخصية التي يجسدها الفنان أحمد أمين في العديد من المفاجأت الغير متوقعة بسبب تلك الصفارة، ليعيش الجمهور معه مغامرة كوميدية من طراز فريد.