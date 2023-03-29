شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل عملة نادرة الحلقة 7: مجهول يرسل لـ جمال سليمان صورة ابنته مع ابن كمال أبو رية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشفت الحلقة السابعة من مسلسل عملة نادرة، بطولة نيللي كريم، أحداثا مثيرة، حيث أرسل مجهول لعبد الجبار "جمال سليمان" صورة تجمع ابنته أنس "ندى موسى" وابن عصام أبو عصاية " كمال أبو رية " ، وكان قد سرق تلك الصورة ابن عمه من مكتبه ومن المؤكد أنه هو من قام بإرسالها لعبد الجبار، فكيف سيكون رد فعله؟

وكانت كشفت حلقات مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم الكثير من الأحداث، حيث استنكر عطية أخو عصام أبو عصاية "كمال أبو رية" ما فعله عبد الجبار "جمال سليمان" من حرق النجع، وأراد أن يرد عليه، ولكن رفض عصام ذلك ورأى أن أفضل حل هو السكوت أمام ما يفعله، خاصة أن نادرة "نيللي كريم" عندهم في البيت بالفعل، ولكن لم يعجب عطية وابنه هذا القرار، واتفق معهم ابن عصام أبو عصاية، وقرروا أن يهاجموا عبد الجبار بالسلاح وأمروا رجالهم بتحضير السلاح، وعندما علم عبد الجبار بذلك قرر مهاجمة بيت أبو عصاية، وأمر رجاله بتحضير السلاح وكشفت الحلقة عن حمل مريم الخشت "اسراء" حيث ذهبت للمركز لعمل تحاليل ووجدت النتيجة إيجابية.