شكرا لقرائتكم خبر عن جعفر العمدة الحلقة 7.. هالة صدقى أرق من سعاد حسنى وصوتها أحلى من نجاة اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال الحلقة السابعة من مسلسل جعفر العمدة قال بطل العمل الفنان محمد رمضان لوالدته الفنانة هالة صدقي بعد معرفتها حقيقة والد زينة الذي يمكث في السجن، إن زينة تحبها وتقول عليها دائما إنها الأم المثالية وأرق من سعاد حسني وصوتها أحلى من نجاة ولبسها في كفة تانية غير أي حد.

وخلال الحلقة السابعة من مسلسل جعفر العمدة ذهب الفنان محمد رمضان إلى صديق بلال شامة الشخصية الذي يجسدها الفنان مجدي بدر، ليعرف منه مكان أخوه الشخصية الذي يجسدها الفنان عماد صفوت الذي كان يعمل في محجر مع مجدي بدر الذي اختطف ابن محمد رمضان. وشهدت الحلقة معرفة كل من مي كساب وإيمان العاصي وهالة صدقي حقيقة الفنانة زينة وسجن والدها، الأمر الذي أغضبها وجعلها تترك المنزل، ولكن زوجها محمد رمضان قال لها: "مش هتمشى نطلع نتكلم فوق". وتألقت المطربة مروة ناجي بأغنية "ملعونة الصدفة" خلال أحداث الحلقة السابعة من مسلسل جعفر العمدة بطولة النجم محمد رمضان، وهي من كلمات سارة سعيد وألحان هيثم نبيل وتوزيع خالد نبيل. وجاءت الأغنية بعد صدمة الفنانة لبنى ونس عندما علمت من مجدي بدر "بلال شامة" أن الطفل سيف الذي اختطفه وأعطاه لها هو ابن جعفر العمدة الشخصية الذي يقدمها الفنان محمد رمضان في المسلسل، وذهبت لبنى إلى أحمد داش "سيف" وقالت له "اوعدنى انك مش هتسيبني" ليرد عليها "إنتي حبيتي". وبدأت الحلقة السابعة بمواجهة بين بلال شامة الذي خطف ابن جعفر العمدة منذ 19 عامًا، وفاطمة التي سلمها الطفل وأضاعته. وقالت له: "ياه بعد كل السنين دي تظهر تاني يا شامة"، ليرد: "بلاد شالتني وبلاد حطتني لحد ما جيت عندك عشان أعرف أنك ضيعتي الواد من سنين، وكل ده بسببك أنا هربان دلوقتي من أبوه معلم كبير في السيدة اسمه جعفر العمدة".

وتدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، متزوج بـ3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة)، ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت التى تكشفها الأحداث.

مسلسل "جعفر العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، دعاء حكم، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، جورى بكر، لما كتكت، طارق النهرى، عماد صفوت، أحمد عبد الله.

كما حققت أغنية "أنا قادر" الدعائية لمسلسل "جعفر العمدة" بطولة النجم محمد رمضان، والتي يغنيها المطرب أحمد سعد، أكثر من 5 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهيرة "يوتيوب"، وما زالت الأغنية تحقق مشاهدات كبيرة خاصة أن المسلسل من الأعمال المهمة في موسم رمضان.

"أنا قادر" يشارك فيها بالاداء الصوتى الشاعر هشام الجخ، ويغنيها أحمد سعد، ومن ألحان هيثم نبيل، ومن المقرر أن يقدم سعد عدة رباعيات في مسلسل "جعفر العمدة".