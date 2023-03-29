شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرات زوج الحلقة 7.. سارة الشامى تقبل الارتباط بعمر الشناوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث مسلسل مذكرات زوج الحلقة 7 بدء رؤوف (طارق لطفي) عيش حياته بشكل مختلف برفقة هدى (جيهان الشماشرجي)، وقيامه بتغيير استايل لبسه وذهابه إلى أماكن خاصة بالألعاب والموسيقى برفقة هدى وياسر (إدوارد)، كما يقوم بالرقص وإحياء إحدى حفلات ياسر.

يأتى إلى يارا (سارة الشامي) قرار إزالة المطعم الخاص بها، ويقوم يوسف (عمر الشناوي) بمساعدتها في إلغاء قرار الإزالة، لتخبره أنها موافقة على الارتباط به، وأنها علمت أن قرار الإزالة كان تشويشا فقط ليقوم يوسف بمساعدتها، وأنها تعرضت لموقف صعب من قبل، ولا تريد تكرار نفس التجربة الصعبة من جديد.





مواعيد عرض مسلسل مذكرات زوج

يعرض مسلسل مذكرات زوج على شاشة قناة Cbc الساعة 8:45 مساء، وتأتي الإعادة الأولى الساعة 2 ونصف مساء، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 2 ونصف صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة واتش ات WATCH IT الإلكترونية، بينما تعرض الحلقة على شاشة قناة cbc دراما فى الساعة 11:15 مساء، والإعادة الساعة 5:30 صباحا، والساعة 11:45 صباحا.

أبطال مسلسل مذكرات زوج

مسلسل "مذكرات زوج" بطولة طارق لطفى، عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، سما إبراهيم، ادوارد، عمر الشناوي وسارة الشامي، علي الطيب، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، فدوى عابد، هناء الشوربجى، الطفل آدم وهدان، الطفلة حبيبة، الطفلة ريتال ظاظا، والعمل مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد بهجت، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج تامر تامر نادى وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.