شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة الإمام الحلقة 7.. انطلاق شرارة العداوة بين ابن الوالى والأحواف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة 7 من مسلسل "رسالة الإمام" للنجم خالد النبوى بمشهد يجمع قائد الشرطة "نضال الشافعى" بـ"شكلب" كبير الأحواف "أحمد عبد الله محمود"، لفتح صفحة جديدة بين الأمير عبد الله بن العباس بن موسى ابن الوالى، والأحواف، فيقول قائد الشرطة إن ابن الوالى فوّضه لعرض السلام على الأحواف، بينما شكلب يقول إنه ليس قائدهم بل إن القائد هو "صهيب"، فيحاول قائد الشرطة الوقيعة بينه وبين صهيب بدعوى أنه يقف حجر عثرة فى طريق السلام.

وفجأة يأمر قائد الشرطة رجاله بمحاصرة شكلب "عبد الله محمود" واقتياده هو ورجاله إلى مكان غير معلوم للتخلص منه غير مأسوف عليه –بحسب قائد الشرطة– بينما يخبر "صهيب" كبير الأحواف الإمام الشافعى بأن أهل شكلب يبحثون عنه فى دروب الصحراء وأن أبيه وأبناء عمومته يشعرون بغضب عارم يقف على حافة الغضب وإذ حدث له شر سيشعل ذلك نارًا، فلا قانون يحكم غضب الأحواف.



شكلب

مسلسل "رسالة الإمام" بطولة خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلي، أحمد الرافعى، سلمى أبو ضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريان خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub – سعدى ـ جوهر ويعرض على قناة الحياة وdmc و cbc.

استعانت الشركة المنتجة ميديا هب سعدى – جوهر، بمراجع تاريخي يلازم فريق المسلسل طوال فترة التصوير، إضافة إلى مراجعة الحلقات بشكل مستمر من قبل مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وكذلك وجود مراجع لغوى للسيناريو، خاصة أنه يتم تقديم العمل باللغة العربية الفصحى، هذا بالإضافة إلى الفترة الماضية شهدت تدريب الفنانين المشاركين في البطولة على ركوب الخيل والمبارزة بالسيف.

الإمام الشافعى هو ثالث الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة، وصاحب المذهب الشافعى فى الفقه الإسلامى، ومؤسس علم أصول الفقه، وتنسب له آراء فقهية عدة وفتاوى قديمة، ويتطرق المسلسل إلى السنوات التي قضاها الإمام الشافعي في مصر، حيث حضر إليها عام 198 هـ / 813 مـ وألقى دروسه في جامع عمرو بن العاص، ونبغ على يديه العديد من العلماء المصريين.