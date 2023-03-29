شكرا لقرائتكم خبر عن هالة صدقي: كنت أتخطى 17 ساعة يوميا في تصوير مسلسل "جعفر العمدة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة هالة صدقي، إنها سعيدة بالمشاركة في مسلسل "جعفر العمدة"، مؤكدة أن تصوير المسلسل كان يتخطى الـ17 ساعة يوميا، ورغم ذلك هناك تعاون كبير بين فريق العمل وروح ومحبة.

أضافت هالة صدقي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" مع الإعلامية شافكي المنيري، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن المخرج محمد سامي هو صاحب فكرة إخراج صورة "عبد الجواد" خلال حلقات المسلسل، متابعه: "كنت عايز أشتغل مع محمد سامي، لأن الممثلين بيبقوا في أحسن حالاتهم معاه".

وتابعت الفنانة هالة صدقي: "عملت فيلر في المسلسل علشان أتخن الخدود علشان يبقى لايق على جسم الشخصية في المسلسل، وفيه كيميا بيني وبين رمضان قوية جدا في المسلسل، ولسه في مشاهد حقيقي هتبقى حلوة في الحلقات الجاية".

وأكملت هالة صدقي: "انتهيت من المشاهد الخاصة بي في مسلسل جعفر العمدة، وأنا أصدق شخصية صفصف في المسلسل، لأن هناك واحدة قريبة مني بنفس الشخصية، ومسلسل جعفر العمدة من المسلسلات التي أشاهدها مرتين، وليس هناك أي وقت لي أشاهد أعمال أخرى، لأنني أركز مع جعفر تماما".