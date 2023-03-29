شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل عملة نادرة الحلقة 7.. نيللى كريم تحاول معرفة قاتل زوجها من خلال الطب الشرعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة السابعة من مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم، العديد من الأحداث، حيث دب الشك في قلب نادرة حول قتل زوجها، وشكت فى أخيه مسعود "أحمد عيد" فقررت أن تبحث وراء ذلك، فطلبت من دماينة "چومانا مراد" أن تلهى مسعود في المحل، واستغلت عدم وجود عبد الجبار "جمال سليمان" وعلاء "محمد فهيم"، وقامت بتصوير السيارة التي قُتل فيها بلال زوجها وصورت مكان الرصاص الناري، وأرسلت تلك الصور لدكتور في الطب الشرعي كانت تعمل معه ممرضة قبل أن تتزوج من بلال، وطلبت منه أن يعرف نوع السلاح الذي أطلق منه النار.

وكانت الحلقة السادسة من مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم كشفت الكثير من الأحداث، حيث استنكر عطية أخو عصام أبو عصاية "كمال أبو رية" ما فعله عبد الجبار "جمال سليمان" من حرق النجع، وأراد أن يرد عليه، ولكن رفض عصام ذلك ورأى أن أفضل حل هو السكوت أمام ما يفعله، خاصة أن نادرة "نيللي كريم" عندهم في البيت بالفعل، ولكن لم يعجب عطية وابنه هذا القرار، واتفق معهم ابن عصام أبو عصاية، وقرروا أن يهاجموا عبد الجبار بالسلاح وأمروا رجالهم بتحضير السلاح، وعندما علم عبد الجبار بذلك قرر مهاجمة بيت أبو عصاية، وأمر رجاله بتحضير السلاح وكشفت الحلقة عن حمل مريم الخشت "إسراء"، حيث ذهبت للمركز لعمل تحاليل ووجدت النتيجة إيجابية.

مسلسل "عملة نادرة" تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

وتجسد نيللى كريم خلال أحداث العمل شخصية نادرة التى تعيش معاناة التفرقة والحرمان الذى يحاصر المرأة ويُمنعها أن تورث أرض، وبدلًا من ذلك تأخذ أموالا ومن تخالف هذا العرف تعتبر خارجة من العادات والتقاليد ويعتبرونها ضد الدين ذاته.. فترفض نيللي هذا العرف والتقليد وتواجه حزمة مشاكل كثيرة.