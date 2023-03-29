عملة نادرة الحلقة 7: نيللي كريم تخرج لـ جمال سليمان وتعترف بهروبها من منزله

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم العديد من الأحداث، حيث وقف كل من عبد الجبار " جمال سليمان " وعائلة أبو عصاية " كمال أبو رية " أمام بعضهم بالسلاح وكانت الحرب بينهم تكاد أن تشتغل، إلا أن نادرة " نيللي كريم" خرجت على مركب لعبد الجبار واعترفت له أنها هي من هربت من المنزل بإرادتها، وأن بيت أبو عصاية أكرمها أحسن كرم، فأخذها عبد الجبار وعاد بها إلى المنزل.

وكانت كشفت الحلقة السادسة من مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم الكثير من الأحداث، حيث استنكر عطية أخ عصام أبو عصاية "كمال أبو رية" ما فعله عبد الجبار "جمال سليمان" من حرق النجع، وأراد أن يرد عليه، ولكن رفض عصام ذلك ورأى أن أفضل حل هو السكوت أمام ما يفعله، خاصة أن نادرة "نيللي كريم" عندهم في البيت بالفعل، ولكن لم يعجب عطية وابنه هذا القرار، واتفق معهم ابن عصام أبو عصاية، وقرروا أن يهاجموا عبد الجبار بالسلاح وأمروا رجالهم بتحضير السلاح، وعندما علم عبد الجبار بذلك قرر مهاجمة بيت أبو عصاية، وأمر رجاله بتحضير السلاح وكشفت الحلقة عن حمل مريم الخشت "اسراء" حيث ذهبت للمركز لعمل تحاليل ووجدت النتيجة إيجابية.

مسلسل "عملة نادرة" تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

وتجسد نيللى كريم خلال أحداث العمل شخصية نادرة التى تعيش معاناة التفرقة والحرمان الذى يحاصر المرأة ويُمنعها أن تورث أرض، وبدلًا من ذلك تأخذ أموالا ومن تخالف هذا العرف تعتبر خارجة من العادات والتقاليد ويعتبرونها ضد الدين ذاته.. فترفض نيللي هذا العرف والتقليد وتواجه حزمة مشاكل كثيرة.