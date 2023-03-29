شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل جعفر العمدة الحلقة 7.. أحمد داش يترك حبيبته من أجل أمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت من مسلسل جعفر العمدة الحلقة السابعة والذي يُعرض حصريًا على منصة Watch It وقناة dmc عن اختيار سيف (أحمد داش) ترك حبيبته من أجل أن يكسب رضا أمه، ليجلس مع حبيبته فى محله الخاص ويخبرها بأنه لا يمكن أن تستمر علاقتهما، وأن رضا والدته عنده أهم من كل شيء.

وتفاجأ سيف (أحمد داش) بإرسال رجال لضربة في محله، ولكنه قام بضربهم والدفاع عن نفسه بينما كان يشاهد ذلك جعفر العمدة (محمد رمضان)، والذي أخبره في النهاية بأن يُراعي الأصول وينتبه لنفسه، لتبدأ علاقتهما في التحسن مرة أخرى، فهل يعرف قريبًا بأنه والده؟

وتدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، متزوج بـ 3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة)، ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت التى تكشفها الأحداث.

مسلسل "جعفر العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، دعاء حكم، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، جورى بكر، لما كتكت، طارق النهرى، عماد صفوت، أحمد عبد الله.

كما حققت أغنية "أنا قادر" الدعائية لمسلسل "جعفر العمدة" بطولة النجم محمد رمضان، والتي يغنيها المطرب أحمد سعد، أكثر من 5 ملايين مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهيرة "يوتيوب"، وما زالت الأغنية تحقق مشاهدات كبيرة خاصة أن المسلسل من الأعمال المهمة في موسم رمضان.

"أنا قادر" يشارك فيها بالأداء الصوتى الشاعر هشام الجخ، ويغنيها أحمد سعد، ومن ألحان هيثم نبيل، ومن المقرر أن يقدم سعد عدة رباعيات في المسلسل