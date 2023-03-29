شكرا لقرائتكم خبر عن وفاه والدة الفنان محمد عز وتشييع الجنازة غدا من المنيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان محمد عز منذ قليل عن وفاة والدته، حيث نشر على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك :" توفيت إلى رحمة الله أمي الغالية، صلاة الجنازة غدا بعد صلاة الظهر من مسجد صلاح الدين بعد كوبري الجامعة بالمنيل "

بوست محمد عز على الفيس

يذكر أن الفنان محمد عز قال قبل ذلك إن اسمه الحقيقى هو "محمد عبد المعز محمد محمد"، واسم "محمد عز" ظهر عندما بدأ فى الغناء منذ كان عمره 10 أو 12 عاما، وقبل أن يشارك فى التمثيل، حيث إنه كان يعمل بالغناء فى الأفراح، ونشأ فى منطقة شعبية فى الجيزة وهى سوق "شارع 10" والتي توجد ما بين شارعى البحر الأعظم وطريق المنيب، موضحًا أنه تربى تربية بلدى، على حد قوله.