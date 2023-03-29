شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الكبير أوى 7 الحلقة 7.. مربوحة تحاول الهرب من خاطفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل الكبير أوى 7، معرفة الكبير "أحمد مكى" من الأمن فى المول السواق الذى ركبت معه مربوحة "رحمة أحمد" وخاطفها "علاء مرسى"، ويحاول أن يصل لها سريعا.

كما عثر الكبير "أحمد مكى" على صاحب العربية الأنتيكا التى ركبتها مربوحة "رحمة أحمد" زوجته مع خاطفها فخرى"علاء مرسى" والذى عثر على العربية صاحب التاكسى الذى ركبت معه فى الأول قبل أن تصل إلى العربية الأنتيكا.

وعندما وصل الكبير برفقه نفادى "حاتم صلاح" وريجاتا صاحب التاكسى "أوتاكا" إلى الفيلا وجد النجم أحمد السقا على حصان، وكل منهم تفاجأ أن صاحب العربية الأنتيكا هو السقا.

وأجبر فخرى مربوحة أن ترتدى ملابس طفلة كأنها فى المدرسة، وعرفها على عائلته وسيرته مربوحة فى الكلام بعد معرفتها أنه مختل عقليا، وحاولت الهرب لكنها لم تستطع، وظلت تنادى فينك يا كبير.

يعرض مسلسل "الكبير أوى 7" على قناة on حصريا فى السادسة والربع مساء طوال شهر رمضان، كما يعرض على منصة watch it.

مسلسل "الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، سماء ابراهيم، حاتم صلاح وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

وتشهد قناة on طوال شهر رمضان، عرض العديد من المسلسلات المتميزة حيث يعرض فى السادسة والربع مساء يوميا مسلسل الكبير أوى الجزء السابع، للنجم أحمد مكى، وتدور أحداث المسلسل حول وقوع خلافات ومشاكل زوجية بين الكبير ومربوحة بعد مرور عام على زواجهما، بالإضافة إلى تهديد الكبير لمربوحة بالزواج عليها بسبب المشاكل الزوجية التي يعانيان منها.