شكرا لقرائتكم خبر عن الصفارة الحلقة 7.. الأبناء يرثون مصنع جيلاتى بإيطاليا وأحمد أمين وصى عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استكمل أحمد أمين شخصية شفيق الأب لثلاثة أبناء زياد وبيجاد وإياد وهم ليسوا أبناءه، في الحلقة السابعة من مسلسل الصفارة الذى يتم عرضه على قناة dmc، حيث يظهر في مكان عمله وهو شركة السياحة، بعدما أصبح المدير ويقابل شيرين (آية سماحة) ويطلب منها فتح صفحة جديدة بعد كل الذى حدث، وفى نفس الوقت يتصل الأبناء به من أجل السؤال على الأكل وكيف يتصرفون.

تخبر شيرين، شفيق بأنه كبر في نظرها برعاية هؤلاء الأبناء رغم أنهم ليسوا أبناءه، وأن أي ست تتمنى أن يكون أب لابنائها، ويدور بعدها حديث بين شفيق وعلاء (حاتم صلاح) الذى يخبره بأنه هو وريهام طليقته سيأخذان الأبناء، ليدخل شقيق طليق شفيق ويخبره هو وعلاء بأن والد الأبناء ترك لهم قبل وفاته مصنع جيلاتى في إيطاليا بـ 12 مليون دولار وأصبح الأبناء في استطاعتهم الحصول على المصنع ويكون شفيق هو الوصى على الأبناء.

مواعيد عرض الصفارة

مسلسل الصفارة مكون من 15 حلقة ويعرض على قناة dmc الساعة 7.45 مساء والاعادة الساعة 12.45 صباحاً والساعة 12.15 ظهراً، كما تعرض على قناة dmc دراما الساعة 10.45 مساء والاعادة الساعة 5.45 صباحاً والساعة 4.45 ظهراً هذا بالاضافة إلى العرض على منصة watch it الساعة 8 مساء.

مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين، طه دسوقى، آية سماحة، سامية الطرابلسي، حاتم صلاح، محمد رضوان، محمود البزاوى، إنعام سالوسة، ماريا أسامة، رانيا عبد الناصر، وليد عبد الغنى، ولاء قداح، وظهور خاص محمود البزاوى وسامية الطرابلسى ومحمد رضوان وضيوف الشرف حسن عبد الفتاح، محمد طعيمة، والعمل تأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبد الفتاح وعبد الرحمن جاويش وإخراج علاء إسماعيل وإنتاج شركة media Hub – سعدى وجوهر.

قصة مسلسل الصفارة

تدور أحداث المسلسل حول المرشد السياحي الذي يجسده الفنان أحمد أمين، والذي يسرق صافرة أثرية من سيوة ترجع للملك توت ليعود من خلالها بالزمن 3 دقائق ليغير فبهم ما يشاء، ويعود بعدها للحاضر ليكتشف ما سيجرى بعد الصفارة، ويقع فؤاد الشخصية التي يجسدها الفنان أحمد أمين في العديد من المفاجأت غير المتوقعة بسبب تلك الصفارة، ليعيش الجمهور معه مغامرة كوميدية من طراز فريد.



الصفارة الحلقة 7