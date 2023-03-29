شكرا لقرائتكم خبر عن كشف مستعجل الحلقة 7.. خاطر يتحول لمصاص دماء وتشريفة لتوتا فى الزنزانة "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسلسل كشف مستعجل الحلقة 7 للنجم محمد عبد الرحمن ومصطفى خاطر والذى يُعرض حصريًا على منصة Watch it، عن القبض عبد الرحمن وخاطر ودخولهما الزنزانة، حيث قام المساجين بعمل تشريفة لهم وعندما شعر خاطر بالخطر تحول إلى مصاص دماء وقام بعضّ أحد المساجين.

وكان شجار دار بين دكتور سهام (محمد عبد الرحمن) وزوجته مما دفعه لضربها بقوة، لتغضب عليه وتلقى بطبق فى الحائط وتُصاب يدها، وتخبر الشرطة أن زوجها دكتور سهام وصديقه (مصطفى خاطر) هما السبب، لتلقى الشرطة القبض على كليهما.

وفى السجن حاول العديد من المجرمين التعرّض لدكتور سهام، ولكن دافع عنه يوسف، وعندما خرجا، قررا الذهاب مرة أخرى إلى المرأة كبيرة السن حتى يُخبئها دكتور سهام في شقته بالمريوطية، بسبب تخطيط أحد المجرمين لقتلها.

مسلسل كشف مستعجل من 15 حلقة، ويشارك محمد عبد الرحمن في بطولته النجوم مصطفى خاطر، هنادي مهنا، إلهام وجدي، ميمي جمال، أشرف عبد الغفور، ليلى عز العرب، محمد لطفى ومحمد علي رزق، وهو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج شادي الرملي وإنتاج كريم أبو ذكرى.

كما انتهى النجم محمد عبد الرحمن من تصوير فيلمه "البطة الصفرا" المقرر عرضه خلال العام الحالى، ويقدم عبد الرحمن ضمن أحداث الفيلم شخصية دكتور جامعي تورطه الأحداث مع البطة الصفرا في إطار كوميدي.

وبجانب محمد عبد الرحمن يشارك في بطولة الفيلم النجوم غادة عادل، محمود حافظ، فرح الزاهد، إبرام سمير، وحسن أبو الروس وأحمد طلعت، والفيلم من تأليف محمود عزت، وإخراج عصام نصار.