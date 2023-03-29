شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل جميلة الحلقة 7.. ريهام حجاج تحرر محضرا ضد شريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصاعدت أحداث مسلسل جميلة الحلقة 7، بطولة ريهام حجاج والمنافس في دراما رمضان 2023، إذ يزور (زياد) (نرمين) وهو ثائر بعد معرفته بالشكوى التي قدمتها ضدها، تؤكد له أن سمعة جميلة وأقاربها أصبحت غير مناسبة له وأنها تريد انقاذه بصفتها أم ابنه، ويحذرها زياد من أي تصرف متهور آخر.

تقرر جميلة عمل محضر ضد شريف باحتجازها وارغامها على التنازل عن ميراثها، تتصل جميلة بزياد من رقم ضابط الشرطة وتخبره بما حدث بعد فقد تليفونها في منزل شريف.

تعقد شيري اتفاقا مع أمير لزيادة أموال القمار بمساعدة متخصص نظير 50%، وتتواصل الأحداث حيث تحرر جميلة محضرا رفقة زوجها زياد والدكتور هشام، تحاول شهيرة زيارتها لجميلة والتودد لها مرة أخرى وتؤكد لها جميلة انها لن تتنازل عن حقها.

قصة مسلسل جميلة

وتدور قصة مسلسل "جميلة" للنجمة ريهام حجاج في إطار تشويقي واجتماعي، ويسلط الضوء على مشاكل الميراث ومواجهة الأزمات الزوجية، حيث تظهر بطلة العمل بدور "جميلة" متزوجة من هاني عادل، وتشهد حياتهما تطورات عديدة وتسيطر عليها المشكلات والأزمات ويسعيان لحلها، إضافة إلى مواقف ومفاجآت عديدة تكشفها أحداث المسلسل.

ويشارك في بطولة مسلسل "جميلة" الفنانة ريهام حجاج، سوسن بدر، عبير صبري، يسرا اللوزي ، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين، مدير التصوير وائل درويش، مهندس الصوت أحمد سمير، موسيقى تصويرية هاني عادل وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج جمال العدل.

قنوات عرض مسلسل جميلة

وتعرض قناة الحياة مسلسل "جميلة" عبر شاشتها فى رمضان 2023 يومياً فى الساعة 1:15 صباحاً، والإعادة الساعة 6:45 صباحا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

وتعرض قناة cbc المسلسل عبر شاشتها يومياً الساعة 8:30 مساء، فيما أعلنت قناة on أن المسلسل الرمضاني سيعرض يوميا الساعة 11:15 مساء، ويعاد الـ5 صباحا