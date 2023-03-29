شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل جميلة حلقة 7.. داليا تنتقم من شهيرة بعد طلاقها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت الحلقة السابعة من مسلسل جميلة والذي تخوض بطولته النجمة ريهام حجاح وتشارك به ضمن موسم رمضان 2023.و شهدت الحلقة الأولى العديد من الاحداث الهامة حول شخصية "جميلة" التي تجسدها الفنانة ريهام حجاج.

بدأت الحلقة 7 من مسلسل جميلة بشجار شهيرة مع أكرم بسبب مي، وتُفاجأ شهيرة بزيارة طارق نصار لها ويعاتبها على تهربها منه، وتؤكد له أنها وعدت زوجته داليا بذلك وتعاتب نفسها امامه على علاقتهما غير المشروعة، وتؤكد له أنها لا تكن له أي مشاعر، وتُفاجأ شهيرة بزيارة داليا اثناء وجود طارق في منزلها، وتؤكد داليا لها وجوده وتهددها ليخرج طارق و يطلقها ظناً منه انه بذلك يسقط عنها أي حق للانتقام، تنهار شهيرة من هول ما حدث خوفاً من القادم و تطرده فيما تقرر داليا بدافع الانتقام التشهير بشهيرة عبر السوشيال ميديا.

تنجح جميلة في الحصول على العنوان الجديد لألفت الممرضة، تتلقى جميلة من رئيسها بالعمل خبر بوجود شكوه ضدها تنص على "أكرم اخوكي بيلعب قمار" وبدأ التحقيق في الامر، تخبر نرمين هشام انها من أبلغت عن أكرم من اجل افتعال مشاكل في مقر عملها بالنيابة.

تتصل جميلة بأكرم وتطلب منه اللقاء لأمر مهم، تصر مي على أكرم ان يطالب بحقه في الميراث.

تطلب جميلة من آيه جمع اغراضها وترك المنزل لانها تعرضت للنصب من قبل زوجها شريف بعد نقله 5 شقق باسمه بالإضافة الي شالية الساحل وسيارتها ايضاً، ترفض ايه ترك المنزل وتؤكد لجميلة انها موافقه على تصرف شريف، تطلب منها جميلة التفكير جيدا، تقابل شريف قادماً ويزعجها بشكل مهين.

تتصل ايه بوالدتها وتستنجد بها و تخبرها ان شريف زوجها يحتجز جميلة و لا يريد السماح لها بالخروج، بعد تنفيذ تهديد داليا الذي احدث ضجة في المدرسة نتيجة نشر الفيديوهات على السوشيال ميديا وتناقل الخبر بين المدرسين و الطلبة.

برغم شريف جميلة لكي تتنازل عن ميراثها بالكامل، تدخل شهيرة مندفعه وتدافع عن جميلة وتدفع شريف بعيدا عنها وتحاول كسب تعاطفها مره أخرى ولكنها ترفض و تغادر.

قصة مسلسل جميلة

وتدور قصة مسلسل "جميلة" للنجمة ريهام حجاج في إطار تشويقي واجتماعي، ويسلط الضوء على مشاكل الميراث ومواجهة الأزمات الزوجية، حيث تظهر بطلة العمل بدور "جميلة" متزوجة من هاني عادل، وتشهد حياتهما تطورات عديدة وتسيطر عليها المشكلات والأزمات ويسعيان لحلها، إضافة إلى مواقف ومفاجآت عديدة تكشفها أحداث المسلسل.

ويشارك في بطولة مسلسل "جميلة" الفنانة ريهام حجاج، سوسن بدر، عبير صبري، يسرا اللوزي ، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين، مدير التصوير وائل درويش، مهندس الصوت أحمد سمير، موسيقى تصويرية هاني عادل وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج جمال العدل.

قنوات عرض مسلسل جميلة

وتعرض قناة الحياة مسلسل "جميلة" عبر شاشتها فى رمضان 2023 يومياً فى الساعة 1:15 صباحاً، والإعادة الساعة 6:45 صباحا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

وتعرض قناة cbc المسلسل عبر شاشتها يومياً الساعة 8:30 مساء، فيما أعلنت قناة on أن المسلسل الرمضاني سيعرض يوميا الساعة 11:15 مساء، ويعاد الـ5 صباحا