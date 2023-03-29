شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الكبير أوى الحلقة 7.. أحمد السقا صاحب العربية الأنتيكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

عثر الكبير "أحمد مكى" على صاحب العربية الانتيكا التى استقلتها مربوحة "رحمة أحمد"زوجته مع خاطفها فخرى"علاء مرسى" خلال أحداث الحلقة السابعة من مسلسل الكبير أوى 7، والذى عثر على العربية صاحب التاكسى الذى ركبت معه فى الأول قبل أن تصل إلى العربية الانتيكا.

وعندما وصل الكبير برفقه نفادى "حاتم صلاح" وريجاتا صاحب التاكسى "أوتاكا" إلى الفيلا وجد النجم أحمد السقا على حصان و كل منهم تفاجأ أن صاحب العربية الانتيكا هو السقا.



أحمد السقا في الكبير أوي 7



أحمد السقا في الكبير أوي 7

وتدور أحداث الجزء السابع بعد عام من زواج الكبير أوى ومربوحة، حيث تقع خلافات ومشاكل زوجية بين الكبير ومربوحة بعد مرور عام على زواجهما، بالإضافة إلى تهديد الكبير لمربوحة بالزواج عليها بسبب المشاكل الزوجية التي يعانيان منها.

أما جونى فمازال فى رحلته فى البحث عن اكتشاف ما يريده فيقوم بعمل مشاريع يحاول انجاحها وأحدثها العمل لايف كوتش فى المزاريطة، فيما يظهر الأخ الثالث وهو حزلئوم يدير أعماله الاستثمارية، ويقرر شراء مصنع كبير للشربات ولكن كعادته يقع فى العديد من المشاكل والمفارقات الكوميدية.

مسلسل "الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء ابراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.