شكرا لقرائتكم خبر عن سره الباتع الحلقة 8.. المخرج خالد يوسف يحذر من سرقة المتحف المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل "سره الباتع" للمخرج خالد يوسف المعروضة على قناة أون دراما ظهور المخرج خالد يوسف محذرا من سرقة المتحف المصرى ومناديا بالتحرك السريع من اجل انقاذ الاثار المصرية، وبالفعل يتحرك الجيش المصرى العظيم وعدد من المتظاهرين الوطنيين لانقاذ المتحف.

وشهدت الحلقة أيضا عرض مشاهد حقيقية من ثورة 25 يناير وأحداث يوم جمعة الغضب، وفى مشهد لقيادى من الجماعة المحظورة يكشف نيت الجماعة الارهابية وكيف انهم ركبوا علي الثورة وكان موقفهم قائم علي العدد الذي سوف ينزل للثورة ، وكان لديهم خطتين إحداهما احداث خراب وحرائق واقتحام اقسام الشرطة وحرقها.





مشهد من مسلسل سره الباتع مشهد من مسلسل سره الباتع



مشهد من مسلسل سره الباتع مشهد من مسلسل سره الباتع

كما شهدت الحلقة أيضا سرقة المتحف المصرى وهى الواقعة الحقيقية التى حدثت وقت ثورة 25 يناير، فقد بدأت الحلقة بتوجيه عمرو عبد الجليل عالم الآثار المعروف بتوجيه عصابته لسرقة المتحف.

كانت قد شهدت الحلقات السابقة الكثير من الأحداث والمعارك ما بين الفرنسيين والمماليك، وبعد هزيمتهم شر هزيمة هرب المماليك من قرية شطانوف ونابليون يجعلها مقرا للحملة ويعد قائد من قواده بحكمها من بعده ويسلمه القلعة الجديدة، ويجتمع اهل القرية جميعا ويتناقشون سويا حول موقفهم من الحملة وهل يبدأون بالهجوم علي الحملة أم يستسلمون وينقسمون اهل القرية قسمين ما بين مؤيدين للفرنسيس ومعارضين لهم يطالبون بمواجهتهم .

مسلسل (سره الباتع) للمخرج خالد يوسف مأخوذ عن رواية للأديب الراحل يوسف إدريس، وهو بطولة أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، هالة صدقى، أحمد عبد العزيز أحمد وفيق، منه فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفى درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، أيمن عزب، أيمن الشيوي، مفيد عاشور، مجدي فكري، محمد الصاوي، ميسرة، صبري عبد المنعم، عمر زهران، خالد طلعت، شريف حلمى، محمود عزت، عفاف مصطفى، هايدي سليم، ومن النجوم العرب الكويتية شمس، التونسية رانيا التومي، السوري نضال نجم، والفنانين الشباب خالد أنور، هدى الاتربي، ميدو عادل، ألحان المهدي، إسلام حافظ، رشا بن معاوية، شريف حافظ، تسنيم هاني، ميدو ماهر، ألفت عمر، سلمي جلال، عمرو موسي، فاروق خالد، عمرو عمروسي، محمود عزازي، محمود الشرقاوي، عمرو علاء، محمد حسن، أحمد فريد، المطرب مالك.

ويشارك فى المسلسل كضيوف شرف عدد من الفنانين أبرزهم كريم فهمي، ماجد المصرى، أحمد صفوت، أشرف زكي، بيومى فؤد، شريف الدسوقي، الشاعر الكبير جمال بخيت، الشاعر هشام الجخ، الشاعر ابراهيم عبد الفتاح، الإعلامية بثينة كامل، المحامي طارق العوضي.

وتدور الأحداث حول الشاب الذي يبحث عن سر مقام "السلطان حامد" الموجود في إحدى قرى الريف المصري، ويقوده البحث عن اللغز إلى وقت الحملة الفرنسية على مصر، ويُكتشف أن صاحب المقام لعب دورا هاما في مقاومة الاحتلال، حيث قام بقتل أحد قادة الجنود ولذلك أطلق الاحتلال حملة للقبض عليه خاصة أن له علامة مميزة وهي وشم عصفور على وجهه وأربع أصابع فقط في يده، ولكن يقع الجنود فى ورطة عندما يقوم الشباب فى القرى التى يهرب إليها بقطع إصبع من أصابعهم ورسم نفس الوش على وجوههم لتضليل الجنود والحفاظ على حياة "حامد".

والمسلسل يعرض علي قناة الحياة في العاشرة مساء، فيما يبدأ عرض المسلسل على شاشة on في الحادية عشر ونصف.