شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الكبير أوى الحلقة 7.. خاطف مربوحة يجبرها على ارتداء ملابس طفلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل الكبير أوى 7، بمعرفة الكبير "أحمد مكى" من الأمن فى المول السواق الذى ركبت معه مربوحة "رحمة أحمد" وخاطفها "علاء مرسى" ويحاول أن يصل لها سريعا.

وارتدت مربوحة ملابس طفلة كأنها فى المدرسة، وعرفها على عائلته وسايرته مربوحة فى الكلام بعد معرفتها أنه مختل عقليا، وحاولت الهرب لكنها لم تستطع وظلت تنادى فينك يا كبير.



الكبير أوي 7 الحلقة 7



الكبير أوي 7 الحلقة 7

وتدور أحداث الجزء السابع بعد عام من زواج الكبير أوى ومربوحة، حيث تقع خلافات ومشاكل زوجية بين الكبير ومربوحة بعد مرور عام على زواجهما، بالإضافة إلى تهديد الكبير لمربوحة بالزواج عليها بسبب المشاكل الزوجية التي يعانيان منها.

أما جونى فمازال فى رحلته فى البحث عن اكتشاف ما يريده فيقوم بعمل مشاريع يحاول انجاحها وأحدثها العمل لايف كوتش فى المزاريطة، فيما يظهر الأخ الثالث وهو حزلئوم يدير أعماله الاستثمارية، ويقرر شراء مصنع كبير للشربات ولكن كعادته يقع فى العديد من المشاكل والمفارقات الكوميدية.

مسلسل "الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء ابراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.