شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة الحلقة 7.. سماح تشكر عنبة على استضافتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 7 من مسلسل "1000 حمد الله ع السلامة" بطولة النجمة يسرا، والذى يعرض يومياً على قناة cbc، ومنصة watch it، أحداثاً متتالية، حيث طلبت الدكتورة سميحة من أكرم – محمد ثروت أن يبحث لها عن شقة لتجلس فيها، وعندما سأل أكرم بيومى فؤاد، قال له أن يعطيهم شقته ولم يبلغ أحدا، وبالفعل اتصل اكرم بحارس العقار وطلب منه أن يقوم بتنظيف الشقة لاسيما أن الدكتورة سميحة سوف تجلس فيها مع أبنائها، كما طلب منه أن يشترى طعاماً ويملأ الثلاجة .

مع تتابع الأحداث، طلبت الدكتورة سميحة عدم تقديم محضر بسبب ما حدث، خاصة أنها وجدت أبناءها، وعندما خرجت هي وابناؤها سامح وسماح، كان ينتظر بويكا – عنبة سماح في الخارج، ولكنها لم تتحدث معه كما لو أنها لم تره من قبل، بحجة خوف والدتها عليها، خاصة أنها نمت في منزل عنبة ، وتحدثت معه في الهاتف ووصفت جلوسها في منزله من أحلى الأيام في حياتها .

كما وصلت سميحة إلى الشقة لصاحبها بيومى فؤاد، وهو صديق زوج الدكتورة في كندا، وعندما دخلت سميحة لم تعجبها ذوق الشقة، وكما انها طلبت من أكرم ان يشترى لها خطوط مصرية حتى يتمكنوا من الاتصال بأى شخص .

يشارك في بطولة مسلسل "1000 حمد الله ع السلامة" بجوار يسرا، كل من شيماء سيف، بيومى فؤاد، مايان السيد، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، عنبة، تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح، إنتاج العدل جروب.

يذكر أن مسلسل 1000 حمد لله ع السلامة يعرض علي قناة cbc، فى تمام التاسعة إلا ربع، ووجهت الفنانة يسرا الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تعاونها مع شركة العدل جروب فى مسلسلها الجديد "1000 حمد الله على السلامة"، مؤكدة أن وجود الشركة المتحدة يساهم فى رفع مستوى الأعمال الفنية فى مصر.