شكرا لقرائتكم خبر عن 1000حمد الله ع السلامة الحلقة 7.. يسرا تقابل أولادها في قسم الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 7 من مسلسل "1000 حمد الله ع السلامة" بطولة النجمة يسرا، والذى يعرض يومياً على قناة cbc، ومنصة watch it، أحداثاً متتالية، حيث جاء أكرم – محمد ثروت إلى القسم مصطحباً معه زوجته فوقية – شيماء سيف، وقابلوا الدكتورة سميحة، وعندما طالبت سميحة شنطتها انزعجت فوقية وتذكرت أنها تركتها في التاكسى، وبعدها اكدت لها أنها تركتها على كورنيش الليل، ليصبح موقف الدكتورة صعبا للغاية، ولكن حدث خلاف بينها وبين فوقية أغمى عليها بسبب قوة فوقية .

ومع تتابع الأحداث أخذ عنبة مايان السيد وذهبوا إلى القسم لتقابل الضابط حسام ولتأخذ منه رقم اكرم – محمد ثروت، وعندما دخلت الى مكتب حسام بيه، وجدت والدتها الدكتورة سميحة، وعرفتهم على أكرم وفوقية ، لتبدأ رحلة البحث عن سامح – آدم الشرقاوى.

كما ذهب سامح – أدم الشرقاوى إلى القسم ايضاُ ليجد والدته أيضا وشقيقته مايان السيد، وتجمعت الاسرة مرة أخرى، ليبدأ رحلة البحث عن "طنط سوسو".

يشارك في بطولة مسلسل "1000 حمد الله ع السلامة" بجوار يسرا، كل من شيماء سيف، بيومى فؤاد، مايان السيد، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، عنبة، تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح، إنتاج العدل جروب.

يذكر أن مسلسل 1000 حمد لله ع السلامة يعرض علي قناة cbc، فى تمام التاسعة إلا ربع، ووجهت الفنانة يسرا الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تعاونها مع شركة العدل جروب فى مسلسلها الجديد "1000 حمد الله على السلامة"، مؤكدة أن وجود الشركة المتحدة يساهم فى رفع مستوى الأعمال الفنية فى مصر.