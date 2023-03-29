شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل ضرب نار الحلقة 7.. هل سيتجه أحمد العوضى للاتجار في الأدوية المغشوشة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحاول الفنان أحمد الرافعى تضييق الخناق على الفنان احمد العوضى " جابر " في مسلسل " ضرب نار " للضغط عليه حتى يوافق على العمل معه في تجارة الأدوية المغشوشة التي تندرج تحت جدول المخدرات، حيث شهدت أحداث الحلقة الخامسة حرق دكان الكوتش الذى قام بافتتاحة بشبرا في الحلقة الخامسة وكان ابن عمه الدكتورهو الذى ارتكب تلك الجريمة ، فعل سينجح الدكتور في ذلك أم سيفشل ؟ هذا ما ستجيب عنه أحداث الحلقات القادمة

شهدت أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 6 دخول طارق (أحمد غزي) إلى القسم بعد خناقة نشبت بينه وبين عدد من الشباب فى ملهى ليلى، ويقوم بالاتصال بزيدان (ماجد المصري) لمساعدته.



مواعيد عرض مسلسل ضرب نار يعود جابر (أحمد العوضي) إلى القاهرة بعد قرار المجلس العرفي بإبعاده عن القرية، وتقع مشكلة بينه وبين الست ميمي (زينة منصور)، وتجعله يترك المنزل، ويقوم زيدان بمساعدة مهرة وأخواتها ويشترى لها موبايل جديدا، وعندما تقوم بتشغيل الخط تجد رسالة من جابر، ويعطى لها زيدان خاتم من الماس، وعند نزولها أمام بيتها يراها جابر وينادي عليها لتنتهى الحلقة على ذلك.مواعيد عرض مسلسل ضرب نار

يعرض مسلسل ضرب نار يوميا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

أبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل "ضرب نار" من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ويعرض حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.