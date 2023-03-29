وفاة ابنة المطرب الكبير محمد عبد المطلب

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القاهرة - سامية سيد - رحلت عن دنيانا سامية ابنة المطرب الكبير ملك المواويل محمد عبدالمطلب بعد رحلة قصيرة مع المرض.

وكانت ابنة المطرب الكبير تعيش فى فيلته التى عاش فيها ورحلت بعد رحلة قصيرة مع المرض، وكان قد توفى أخوها الأكبر نور محمد عبدالمطلب عام 2021 بالمغرب عن عمر ناهز 80 عاما بعد بتر ساقه ومعاناته مع المرض، ودفن بالمغرب التى هاجر غليها منذ أكثر من 30 عاما.

يذكر أن الفنان الكبير محمد عبدالمطلب قد تزوج عام 1938 من شوشو عز الدين أخت الفنانة ببا عز الدين وأنجب منها ولديه التوأم التوأم "نور وبهاء" عام 1940، وانفصل عنها بعد زواجه من الفنانة نرجس شوقى الذى لم يستمر أيضاً ، ليظل مطرب رمضان جانا عازفاً عن الزواج لمدة اقتربت من 10 سنوات حتى تزوج للمرة الثالثة من أخر زوجاته السيدة كريمة عبدالعزيز شقيقة زوجة صديق عمره الملحن محمود الشريف ، وأنجب منها انتصار عام 1955 وسامية عام 1958 ، وماتت ابنته انتصار فى شبابها عام 1979 قبل زفافها بأسبوع وكانت وفاتها أحد اسباب وفاة والدها، لتتوفى ابنته سامية محمد عبدالمطلب عن عمر 65 عاما.