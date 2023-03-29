شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل كشف مستعجل الحلقة 6.. محمد عبد الرحمن يمنع جريمة قتل ويتسبب فى أخرى.. يوسف يحاول إقناع سهام بضرورة قتل بعض البشر.. وشاهد ملخص الحلقة على منصة watch it الإلكترونية قبل عرض الحلقة 7 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت منصة watch it الإلكترونية الحلقة السادسة من مسلسل "كشف مستعجل"، بطولة النجوم مصطفى خاطر ومحمد عبد الرحمن وهنادي مهنا وإلهام وجدي، ويشاركهم البطولة هناء الشوربجي وعزت زين، وضيوف شرف كل من محمد لطفي ومحمد علي رزق.

بدأت أحداث مسلسل كشف مستعجل الحلقة 6 بغناء عاليا "هنادي مهنا" مع مودى الجزاز "محمد لطفي" في المطعم الذي يمتلكه خطيبها يوسف "مصطفى خاطر"، ثم يجلس يوسف مع عاليا بحضور مودي الجزاز، الذي يحاول طول الوقت أن يجبر يوسف على الاستمرار في جرائم القتل، ثم يذهب يوسف برفقة عاليا إلى المسرح لحضور البروفة معها، فيجدوا المخرج المدعي أمجد البنهاوي "محمد علي رزق" بدأ البروفة وينفعل على عاليا وبعد جدل وخلافات مع يوسف يقوم بطردهما من المسرح.

تبدأ عاليا تشك في حقيقة حب يوسف لها، وتواجهه بذلك الأمر وعندما يقول لها إنه ذهب معها للمسرح وهو يعلم أنه يحاول أو يستفز أمجد البنهاوي، تغضب منه وتتركه وتمشي، قبل أن تذهب معه لشقيقها دكتور سهام.

في المقابل يستمر دكتور سهام "محمد عبدالرحمن" في عيادته وحيدا، ويجتمع مع مريض نفسي يهدد بالانتحار، فتدخل عليه زوجته لي لي "إلهام وجدي" وتجده مع المريض يحاول اثناءه عن قرار الانتحار، ثم تبدأ لي لي في استقطاب سهام لتعرف منه حقيقة ما بينه وبين يوسف، وقبل أن يعترف لها يدخل يوسف فجأة العيادة فيتردد سهام ويقرر عدم الاعتراف لزوجته.

كشفت أحداث مسلسل كشف مستعجل الحلقة 6 استمرار محاولات دكتور سهام (محمد عبد الرحمن) منع يوسف (مصطفى خاطر) من القتل، وعندما أدرك دكتور سهام أن يوسف يخطط لقتل أحد الأشخاص بسبب خيانته الزوجية، حاول التلميح لهذا الشخص بأن يوسف يخطط لقتله، وعندما فشلت خطته لجأ إلى الزوجة.

ذهب دكتور سهام لزوجة الرجل وأخبرها بأن يوسف يحاول قتل زوجها لأنه يخونها كثيرًا، ليظن بذلك أنه هدأ الأوضاع، لينجح دكتور سهام فى منع يوسف من قتل الرجل، ولكنه يتسبب في مقتله، حيث يفاجأ بأن زوجة الرجل قتلته، ليخاف دكتور سهام من هذه الجريمة ويهرب من الشقة.