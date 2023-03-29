شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العوضى يكشف لـ ”الخليج 365” كواليس تدربه على اللهجة الصعيدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطرق الفنان أحمد العوضى خلال تصريحات خاصة لموقع الخليج 365 حول كيفية اتقانه اللهجة الصعيدية في مسلسل "ضرب نار" من خلال شخصية جابر الكوماندا قائلاً : "أحاول دائمأً مذاكرة الشخصية بكل تفاصيلها، والدراما الصعيدية دوماً ما اعتدنا على أنها عالم مميز بالنسبة لجمهور الدراما، فقد تربينا على أعمال عديدة عظيمة لا تزال في الذاكرة إلى الآن نستمتع بها حتى مع إعادة عرضها من وقت لآخر، وبالتالي فإن تقديم شخصية صعيدى تحدى كبير، أهمه هو اللهجة بجانب التمثيل.



الزميل ذكى مكاوى واحمد العوضى

وأضاف : " حرصت على الجلوس مع شخصيات صعيدية ، وعدم الإكتفاء باللهجة فحسب، وإنما ملاحظة تفاصيل صغيرة حول حياتهم، بالإضافة لأن ناصر عبد الرحمن مؤلف المسلسل صعيدي من الأساس، وهو ما يجعله على دراية كافية بالمنطقة التي يتطرق لها المسلسل واللهجة وطبيعة الشخصيات الصعيدية وكل تلك الأمور مما ساعدنا بشكل كبير.

ويعرض مسلسل ضرب نار الحلقة 6 اليوم الثلاثاء الساعة 10 مساءً، على شاشة قناة on، وتعاد عرض الحلقة الساعة 1:45 صباحا، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية الساعة 10 ونصف مساءً.

كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.