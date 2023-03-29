نهى العمروسي تكشف تعرضها للتحرش من جانب فنان شهير

كتب امير فتحي في الأربعاء 29 مارس 2023 05:47 مساءً - كشفت الفنانة نهى العمروسي عن واقعة تعرضها للتحرش من جانب فنان كبير وشهير خلال تصويرهما لأحد الأعمال الدرامية التي تشاركا العمل بها .
أشارت نهى العمروسي خلال استضافتها في برنامج “VIP” المذاع على قناة “هي” مع المذيعة أميرة بدر إلى أن هذا الفنان التي رفضت ذكر اسمه رحل عن عالمنا .
وأضافت حول واقعة تحرشه بها: “كنت بصور مسلسل والبطل بتاعه اتحرش بيا واديته على دماغه .. حط إيده عليا واحنا بنتفرج على المونيتور واحنا مش صحاب وأنا عارفة حطة إيده طريقتها” .
تابعت حول تكرار تعرضها لهذا الأمر من جانب أشخاص وممثلين آخرين: “لمسة عن لمسة تفرق واديته فوق دماغه، ومكنش ده التحرش الوحيد اللي اتعرضتله حصلتلي كتير وبديهم فوق دماغهم” .
واصلت نهى العمروسي: “المواقف اللي في الوسط بعرف اعديها لإن لساني طويل، لإن انت لما تمد إيدك عليا على أساس إن أنا مشاع، يبقى اشرب لما أنا افضحك” .
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