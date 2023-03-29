ريهام عبد الغفور: “أرفض أدوار الإغراء والظهور ب “المايوه” لهذا السبب”

كتب امير فتحي في الأربعاء 29 مارس 2023 05:47 مساءً - كشفت الفنانة ريهام عبد الغفور عن أن سبب رفضها وامتناعها عن تقديم أدوار الإغراء أو ظهورها مرتدية “مايوه” يرجع إلى رفض والدتها لذلك وطلبها منها الابتعاد عن هذه الأدوار .

قالت ريهام عبد الغفور في مقابلتها مع الإعلامية منى عبد الوهاب في برنامج “أنا والقناع”: “أنا قولت الكلام ده وأنا عندي 19 سنة وكنت طفلة، ولا زلت عند رأيي بس لأسباب أخرى” .

تابعت: “أمي متزمتة ومتحفظة أوي ودي كانت آرائها أو طلباتها هي، أنا لازلت مبقدرش أعمل الحاجات دي لأسباب أخرى عندي أنا، لكن أنا كقناعة كنت أتمنى أبقى بعرف وبقدر أعمل كل حاجة لإن اللي بيعملوا أكيد بيقدموا أكتر مني للفن” .

وبسؤالها عن موقفها إذا تطلب منها تقديم دور في الوقت الحالي وهي ترتدي “مايوه”، أجابت الفنانة ريهام عبد الغفور: “هحاول اتكلم في الموضوع، ممكن نغير في زاوية التصوير” .

أضافت: “المجتمع اتغير جدا بيحكم عليكي من شكلك ولبسك أكتر من شخصيتك .. أنا أمي هي اللي هاماني وممكن تزعل أو ده هيضايقها أوي وأنا هختار رضاها، هي دلوقتي بقت متفهمة ومرنة أكتر” .