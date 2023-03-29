شكرا لقرائتكم خبر عن يا ترى فاطمة هتتجوز مين فى سوق الكانتو.. طه القماش ولا رشاد الحرامى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشرت صورة على السوشيال ميديا لـ الممثلة مها نصار التي تلعب دور "فاطمة" فى أحداث مسلسل سوق الكانتو، بالفستان الأبيض، وبالتالي بدأ المتابعون في التساؤل حول ممن ستتزوج فاطمة، هل من طه القماش "أمير كرارة" ابن خالها وشقيق طليقها صالح، أم من رشاد الحرامى "فتحى عبد الوهاب".



مها نصار

حيث شهدت الحلقات السابقة من مسلسل سوق الكانتو، جدال حول حال "فاطمة"، بسبب محاولات خالها شحاتة "محمود البزاوى"، وجدها حسنين القماش "عبد العزيز مخيون"، لـ زواجها، وذلك بعد تقدم الخطاب لخطبتها العديد من الأشخاص، بعد تطليقها من صالح شقيق طه القماش "أمير كرارة"، الذى سافر ولم يعد.

إلا أن جدها حسنين القماش "عبد العزيز مخيون"، قرر تزويجها من طه القماش "أمير كرارة"، الذى قابل قراره بالرفض، مؤكدا على عودة شقيقة، بـ جانب كونها "أخت له"، وأنه لا يقدر على الزواج منها، وكان الرد من فاطمة بالمثل، حيث أكدت الأخيرة على أن طه شقيقها، وأن صالح سيعود، ويكفيها أنهم قاموا بتطليقها منه بغير رضاها.



مها نصار

أما عن رشاد الحرامى "فتحى عبد الوهاب"، فـ يحاول جاهدا مع فاطمة "مها نصار" في الحصول على موافقتها فى أن "تعيد ما فاتهما"، بعد غياب صالح، وتطليقها منه، وتوافق لـ تكون معه، وهو سيحاول جاهدا في كسب قلبها، ورضاء أهلها لـ يتزوج منها، وذلك من خلال بخثه عن حجة السوق، التي ستساعده في الضغط على أهلها.

وفى خلال أحداث الحلقات الماضية من سوق الكانتو، وبسبب "الضغط" المستمر من أهلها وخاصة والدته نبوية "سلوى عثمان"، قامت بالبحث عن الحجة التي طلب منها رشاد الحرامى، مساعدته في أن يجدها ليتمكن من الزواج منها، ألا أن تحكمت في مشاعرها في أخر لحظة، بعد رؤية صورة صالح.

وبالتالي ينتظر متابعى مسلسل سوق الكانتو ما ستشهده الحلقات القادمة من أحداث، خاصة مع انتشار صورتها بالأبيض، ووقوع طه القماش "أمير كرارة"، في حب راوية "مى عز الدين".



مها نصار

يعرض مسلسل سوق الكانتو بطولة أمير كرارة اليوم على شاشة قناة dmc الساعة 9 مساء، بينما تأتى الإعادة الأولى الساعة 2 صباحا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداث مسلسل "سوق الكانتو" في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسدة أمير كرارة تتحول حياته رأس على عقب بعد خناقة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجي يفرض الإتاوات على تجار السوق، كما تنشأ بين هذا الشاب وفتاة قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.