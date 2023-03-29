فنانة مصرية شهيرة: “مخافش أموت وأنا لابسة بدلة الرقص”

كتب امير فتحي في الأربعاء 29 مارس 2023 03:50 مساءً - علقت الفنانة لوسي على تصريحات سابقة لها أكدت من خلالها على عدم خوفها من أن تموت وهي مرتدية بدلة الرقص، مشيرة إلى أن قيامها بذلك يكون في العلن وشبهته بارتداء الطبيب ل “البالطو” الخاص به وغيرها من المهن .

قالت لوسي خلال استضافتها في برنامج “العرافة” مع الإعلامية بسمة وهبة: “أنا مبعملش بجاحة، بعمل فن، رقص بلدي معترفة بيه ومرسوم على جدران قدمائنا المصريين” .

ووجهت بسمة وهبة سؤالا للفنانة لوسي جاء فيه: “إزاي تصالحتي مع نفسك إنك ترتضي أكل عيشك يكون من الرقص؟” .. لتجيب قائلة: “ده نصيبي ومكتوب عليا كده إن أنا هبقى رقاصة وهدخل معهد الباليه وأخرج منه اشتغل في الأفراح الشعبية” .

تابعت: “وبعدين ابقى كومبارس، وبعدين ابقى ممثلة وابقى نجمة وبطلة ومشهورة .. أنا حابة الفن بدليل إني كنت في معهد الباليه وأنا 9 سنين واشتغلت في الأفراح وأنا عندي 11 سنة وكنت بقول إن أنا أكبر من كده علشان الناس تحترمني” .

وأشارت لوسي إلى أنها لم ترتكب شئ خاطي لكي تندم عليه، وإذا اخطأت تطلب المغفرة من الله وأن يسامحها على خطأها، مضيفة: “أنا عملت حاجة العالم كله بيحبها وبيقدرها إلا هنا” .

وعن سبب بداية عملها كراقصة في سن صغيرة، ردت الفنانة المصرية: “رقصت عشان كان عندي ظروف وأنا اللي اخترت وتبرعت وسبت دراستي وكل حاجة، كنت بكمل في المدرسة بس مكنتش مهتمة على أد إن أنا أهتم أجيب قرش تقدري تفطري بيه حد الصبح” .

واصلت الفنانة لوسي: “كانت الظروف كده، الجواز اللي بالغصب والجواز اللي مش راضي عليه الأهالي من هنا أو من هنا بيعمل مشاكل واللي بيطلع على الأطفال ..ب س أنا ربنا أداني تمن حلو، سمعتي حلوة والناس بتحبني وبحب الناس والشغل والرقص والتمثيل والفن” .