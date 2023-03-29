شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل عملة نادرة الحلقة 7: هل ستقع الحرب بين عبد الجبار وأبو عصاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هدد عبد الجبار " جمال سليمان " أهل النجع كله بالحرق إذا لم تظهر نادرة " نيللي كريم " وابنها في العاشرة مساء، وعندما جاءت العاشرة بدأ بالفعل في حرق النجع ، ولم يسكت عطية أخو عصام أبو عصاية " كمال أبو رية " وأستنكر مايحدث ورأي أن الحل المهاجمة ورده عما يفعل ، رفض عصام في البداية ولكن مع الضغط وافق، وأنتهت الحلقة السادسة من مسلسل عملة نادرة، والعائلتان يصوبان السلاح ناحية بعضهما، فهل ستقوم الحرب بينهما، أم ستنقذ نادرة الموقف وتعود لمنزل عبد الجبار؟

مسلسل "عملة نادرة" تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

وتجسد نيللى كريم خلال أحداث العمل شخصية نادرة التى تعيش معاناة التفرقة والحرمان الذى يحاصر المرأة ويُمنعها أن تورث أرض وبدلًا من ذلك تأخذ أموال ومن تخالف هذا العرف تعتبر خارجة من العادات والتقاليد ويعتبرونها ضد الدين ذاته.. فترفض نيللي هذا العرف والتقليد وتواجه حزمة مشاكل كثيرة.