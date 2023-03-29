شكرا لقرائتكم خبر عن طلاق مى كساب يثير تعاطف رواد السوشيال ميديا ويطالبون بردها لعصمة العمدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

اثار طلاق (ثريا) مى كساب في الحلقة 6 من مسلسل "جعفر العمدة" بطولة النجم محمد رمضان تعاطف رواد السوشيال ميديا، حيث طالب الجمهور جعفر العمدة بردها في الحلقات المقبلة، وذلك بسبب القهر التي تعرضت له خاصة أنها تبحث عن ابنها منذ 19 عاماً، بالإضافة إلى أن الطلاق جاء بسبب أنها حاولت أن تترجى كارم فتح الله إذا كان يعلم مكان ابنها، خاصة إنها لديها شكوك بذلك .

تعرض اليوم في العاشرة والربع من مساء الحلقة 7 من مسلسل "جعفر العمدة" بطولة النجم محمد رمضان، على قناة DMC.

وتدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، متزوج بـ3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة)، ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت التى تكشفها الأحداث.

مسلسل "جعفر العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، عماد صفوت، دعاء حكم، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، جورى بكر، لما كتكت، طارق النهرى، أحمد عبد الله.