شكرا لقرائتكم خبر عن أسينسيو يقترب من الدوري الإيطالي.. نادي مفاجئ والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الأسبانية بأن ميلان لم يفقد اهتمامه بأسينسيو ومن المتوقع أن يلتقي وكيل أعماله خورخي مينديز وقادة ميلان في الأسابيع المقبلة لمناقشة مستقبل اللاعب.

المهمة تبدو صعبة للغاية لإقناع أسينسيو بميلان نظرا لوجود عروض قوية من أندية إنجلترا ولكن ميلان يحلم بقدرته على خطف الصفقة لعدة أسباب وهي أن، أسينسيو مع ميلان سيصبح نجم الفريق الأول بصورة كبيرة.

ميلان قد يمنحه راتب قد يصل ل7 مليون يورو سنويا، بجانب عقد طويل الأمد قد يصبح أربع سنوات.

جميع هذه الإمتيازات قد تجعل أسينسيو يفضل الإنتقال لصفوف الروسونيري وعدم الرحيل إلى أرسنال فى الصيف المقبل.

فى المقابل، يبدو أن جميع طرق اللاعب إلى الإنتقال لبرشلونة تم إغلاقها فى ظل الأزمة المالية الحادة للأخير، إضافة إلى أن ريال مدريد لن يجدد تعاقده مع اللاعب فى المرحلة القادمة.



مينديز يحسم وجهة اللاعب

ومن المتوقع وفقا للأنباء القريبة من أسينسيو، أن اللاعب يثق فى قدرة وكيله خورخي مينديز، على توفير عرضا مناسبا للاعب، لا سيما أن مينديز وكيلا لعدد كبيرا من اللاعبين، ويمتلك الحنكة فى التفاوض