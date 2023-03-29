القبض على أحمد غزي فى ضرب نار بسبب مشاجرة

القاهرة - سامية سيد - تسبب سلوك شخصية طارق التي يؤديها النجم الشاب أحمد غزي في مسلسل ضرب نار إلى تورطه في مشكلات أدت به إلى قسم الشرطة.

وشهدت الحلقة السادسة من ضرب نار تطور علاقته بروبي الفتاة المدمنة وخروجه معها في ملهى ليلي حيث تعرضت لمضايقات شاب ما دفعه التشاجر معه وضربه لتقبض عليه الشرطة.

كانت الحلقات السابقة قد كشفت المزيد من التفاصيل عن شخصية طارق وعلاقته بأخته مهرة (ياسمين عبد العزيز) والمشاكل الذي يتسبب فيها بسبب تعاطيه للمخدرات، وتضع مهرة وعلاقتها بجابر الكومندا في وضع صعب.

ساعات قليلة تفصلنا عن عرض مسلسل ضرب نار الحلقة 7، بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، بعد الأحداث الكثيرة التي شهدتها الحلقات الماضية، حيث انتهت الحلقة الماضية بعودة جابر (أحمد العوضي) إلى القاهرة وتحديدا إلى شبرا بعد قرار المجلس العرفي بإبعاد عام كامل عن بلدته، وعند عودته يعلم بحريق المحل، وتقوم ميمي بطرده من الغرفة التي يستأجرها في منزلها، ثم في النهاية يقابل مهرة (ياسمين عبد العزيز) وهي برفقة زيدان ماجد المصري) بعد مساعدته لها ولأخواتها.مسلسل ضرب نار الحلقة 7

ومن المتوقع أن يشهد مسلسل ضرب نار الحلقة 7 العديد من الأحداث، منها موقف جابر بعد رؤيته لمهرة برفقة زيدان، وهل تنشب خناقة بينه وبين زيدان، وكيف يتصرف جابر مع مهرة، وهل هي تتعامل معه بعد ظنها أنه تجاهلها خلال الأيام الماضية بعد عدم رده على اتصالاتها، وهل تنتهي قصة حب جابر ومهرة بالزواج كما وعدها عندما يعود إلى القاهرة، أم بالفراق بسبب تدخل زيدان بينهما؟.

ضرب نار الحلقة 6

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار

يعرض مسلسل ضرب نار يوميا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

مسلسل ضرب نار الحلقة 6

أبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل "ضرب نار" من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.