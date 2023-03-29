شكرا لقرائتكم خبر عن سوق الكانتو.. هل يتاجر طه القماش فى البضاعة المهربة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطورت أحداث مسلسل سوق الكانتو المعروض على قناة dmc، لنشهد تطورا في تجارة طه القماش أو امير كرارة ببيع الكحول، إذ يعرض عليه صديق له أن يساعده في تهريب زجاجات من الخمر، فيما يرد على القماش بأنه سيفكر في الأمر.

وشهدت الحلقة 6 من سوق الكانتو مطالبة أمير كرارة لرجاله بالتركيز في عملهم بعد التخلص من الخواجة جابر، وأن يسارعوا بتقطير الكحول وتسليم الكميات المطلوبة.

وفى شارع عماد الدين يعثر "علوان" على فتاة تدعى "فلة" تبحث عن مكان لتنام فيه وعمل شريف، وتخبره بأن صوتها حلو وتجيد الغناء، ويذهب بها إلى "دهب" ندى موسى، ويطلب منها أن تعثر لها على مكان لتقضى فيه الليلة، ومع مرور الأحداث تنجح فى إقناع صاحبة التياترو بأن تعمل مطربة به بعد اقتناعها بصوتها.

فيما تحاول والدة "طه القماش" أمير كرارة أن تقنعه بالزواج من فاطمة، لكنه يرفض ويؤكد لها ثقته في عودة شقيقه صالح، وكذلك تعبر فاطمة لوالدتها عن رفضها الزواج من طه القماش. وفي خط درامي آخر تتلقى مي عز الدين "راوية" عرضا من صديقة لتسافر معها إلى باريس وتشاركها في محل للملابس، كما يتضح أن هناك إعجابا من راوية بطه القماش، أثناء حديثها مع صديقتها عنه.

ويتضح من خلال أحداث الحلقة أن "جابر" هدد أصحاب البارات بألا يشتروا بضاعة من "طه القماش"، ويفكر الأخير في طريقة للرد عليه وبيع بضاعته، ثم يتفق مع أصدقائه على السفر إلى الإسكندرية، حيث تعيش راوية، وينجح في بيع البضاعة هناك بمساعدة شاب يدعى مجاهد.

وتشهد نهاية الحلقة حدثا مهما، حيث يذهب طه ليستأجر غرفتين له ولأصدقائه في بانسيون والدة رواية، ويقابل هناك مي عز الدين، لكن والدتها التي تجسد دورها شيرين تطرده من البنسيون بعد أن تعلم أنه ابن قاسم حسنين القماش، ويبدو الذهول على وجه أمير كرارة ومي عز الدين.

قنوات عرض سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو أحد مسلسلات الشركة المتحدة المنافس في رمضان 2023، بطولة أمير كرارة يوميا على شاشة قناة dmc الساعة 9 مساء، بينما تأتى الإعادة الأولى الساعة 2 صباحا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداث مسلسل "سوق الكانتو" في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسدة أمير كرارة تتحول حياته رأس على عقب بعد خناقة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجي يفرض الإتاوات على تجار السوق، كما تنشأ بين هذا الشاب وفتاة قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.