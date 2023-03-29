شكرا لقرائتكم خبر عن محمد نبيل يعلن وفاة والده المخرج المسرحي نبيل منيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الكاستينج دايركتور محمد نبيل منيب عن وفاة والده الدكتور نبيل منيب المخرج المسرحي وأستاذ التمثيل، وكتب عبر حسابه على "فيسبوك": "انتقل إلى رحمة الله والدي ( الدكتور نبيل منيب ) المخرج المسرحي واستاذ التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية، إنا لله وإنا إليه راجعون".



نبيل منيب

يذكر أن نبيل منيب مخرج وممثل، واستاذ تمثيل وإخراج أكاديمي في المعهد العالي للفنون المسرحية، ومن أعماله الإخراجية مسرحية قريب وغريب عام 2005، ومسرحية حاول تفهم يا ذكي عام 1979، وجواز بالكومبيوتر، كما شارك كممثلا في عدد من الأعمال منها مسلسل لاتطفئ الشمس، ومسلسل العودة إلى المنفى.