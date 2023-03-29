شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل مذكرات زوج الحلقة 6.. ظهور مميز للفنان إدوارد فى دور مؤلف موسيقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مسلسل مذكرات زوج الحلقة 6 بداية ظهور الفنان إدوارد، إذ أنه يجسد دور "ياسر وهو مؤلف موسيقي يساعد فهمي (أسامة أبو العطا) في تأليف الموسيقى التصويرية لمسرحياته، وخلال الأحداث وبعد ترك رؤوف (طارق لطفي) للمنزل، يقوم فهمي بإيصاله إلى ياسر ليسكن معه الفترة المقبلة في غرفة فوق السطوح.



مذكرات زوج الحلقة 6

مواعيد عرض مسلسل مذكرات زوج

يعرض مسلسل مذكرات زوج على شاشة قناة Cbc الساعة 8:45 مساء، وتأتي الإعادة الأولى الساعة 2 ونصف مساء، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 2 ونصف صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة واتش ات WATCH IT الإلكترونية، بينما تعرض الحلقة على شاشة قناة cbc دراما فى الساعة 11:15 مساء، والإعادة الساعة 5:30 صباحا، والساعة 11:45 صباحا.



إدوارد من مسلسل مذكرات زوج

أبطال مسلسل مذكرات زوج

مسلسل "مذكرات زوج" بطولة طارق لطفى، عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، سما إبراهيم، ادوارد، عمر الشناوي وسارة الشامي، علي الطيب، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، فدوى عابد، هناء الشوربجى، الطفل آدم وهدان، الطفلة حبيبة، الطفلة ريتال ظاظا، والعمل مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد بهجت، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج تامر تامر نادى وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.