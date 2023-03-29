شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة السادسة من مسلسل الكتيبة 101 تتصدر تريند جوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت الحلقة الـ6 من مسلسل "الكتيبة 101" للنجمين عمرو يوسف واسر ياسين تريند جوجل، وذلك بمجرد عرض الحلقة أمس، حيث شهدت الحلقة السادسة من مسلسل الكتيبة 101 ظهور الفنان أحمد وفيق للمرة الأولى خلال أحداث العمل، وذلك بعدما جسد دور ضابط يجري حوارا مع آسر ياسين بشأن التكفيري أبو عمار المهاجر، حيث جاء من أجل مهمة محددة ممثلة في الحصول على إجابات من التكفيري أبو عمار، ليحصل على معلومات خطيرة منه، أبرزها وقت انضمامه للتنظيم في سيناء.

كما تطرق إلى ابنه المتواجد في سيناء، وأين يقع بالتحديد ليحصل على معلومات جديدة بشأن الإرهابيين والتكفيريين في سيناء عن أبو البراء قائد الجناح العسكري ومفيد التنظيم الإرهابى وغيرهم من الشخصيات الذى يرغب الجيش والأجهزة الأمنية فى معرفتهم.

وكانت حلقة الأمس الخامسة شهدت من مسلسل الكتيبة 101 المعروض على قناة ON ومنصة WATCH IT أحداثا مثيرة، وبدأت الحلقة من سيناء، حيث اكتشف "الشيخ موسى" خالد الصاوى وجود شخص بالعائلة يعمل فى التهريب.

فيما شرح "المقدم خالد" آسر ياسين لزوجته أمورا حول التنظيمات الإرهابية وأنها كيانات ممولة من دول ولها أهداف لتدمير دول أخرى اقتصاديًا وتعطيلها.

وكشفت الحلقة عن طريقة تفكير الإرهابيين الذين طالبوا بوجوب استصدار فتوى لقتل المتعاونين مع الجيش من أهالى سيناء من خلال توجيه ضربة كبيرة بالاستحواذ على منازلهم وتروعيهم

كما نجح رجال الكتيبة 101 فى مداهمة مخزن أسلحة بأحد منازل البدو والقبض على أحد العناصر الإرهابية المكلفة بتأمين المخزن.

وذلك بعد بلاغ من الفنانة (وفاء عامر) التى تجسد شخصية سيدة بدوية عن استخدام العناصر الإرهابية للمنزل كمخزن للأسلحة، بينما يجهز "الدكتور وحيد" فتحى عبد الوهاب شحنة سلاح كبيرة للخلية التكفيرية.

فيما يكشف المقدم خالد لـ"الرائد نور" عمرو يوسف خطة جديدة تستهدف الإرهابيين الذين يقومون بقطع الطرق ويستولون على السيارات والبضائع من خلال إرسال سيارة للإرهابيين مجهزة بجهاز تتبع وبعد استيلائهم على السيارة يتم تحديد موقع العناصر بدقة والهجوم عليها.